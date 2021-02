De uitverkoop van Epic Games begint deze week naast Spring Showcase

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Net als Steam lijkt Epic Games de komende dagen een uitverkoopperiode te plannen met kortingen op verschillende games en maar liefst 75 procent korting.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat het vanaf 11 februari een Spring Showcase-livestream zal houden met een aantal nieuwe opwindende aankondigingen, met gameplay van titels die dit jaar komen en meer.

De #EGSSpringShowcase komt (zeer) binnenkort naar een Twitch-stream bij jou in de buurt!



Stem af op donderdag 11 februari om 14.00 uur Eastern voor een samengestelde verzameling spannende nieuwe aankondigingen, gameplay, inzichten voor ontwikkelaars en meer.



Bekijk de details: https://t.co/XQPc3IiJzU - Epic Games Store (@EpicGames) 8 februari 2021

De Sping Showcase zal waarschijnlijk informatie bevatten over een aantal verschillende exclusieve titels die naar Epic komen in 2021. Onlangs vertelde het bedrijf aan PC Gamer dat er de komende twee jaar meer exclusieve titels op het platform zullen worden gelanceerd dan ooit tevoren.

Epic Games heeft onlangs ook toekomstige updates geplaagd, waaronder "... meer games, meer opties, meer plezier ..." en andere mysteries .

Terwijl de Spring Showcase van start gaat, zal er ook een uitverkoop plaatsvinden in de winkel met forse kortingen op een reeks titels en zelfs geld voor relatief nieuwe triple-A-titels. Dat omvat 10 procent korting op Cyberpunk 2077, 40 procent korting op Star Wars: Squadrons, 20 procent korting op Assassins Creed Valhalla en meer.

Als je je afvraagt wat er in de uitverkoop zal zijn, kun je hier al de lijst met games bekijken die in de Spring Showcase Sale zullen worden opgenomen , maar er is nog geen informatie over de kortingen. Pas als de verkoop officieel van start gaat.

De Spring Showcase begint om 14.00 uur Eastern, 11.00 uur PT en 19.00 uur GMT op 11 februari.

Het is vermeldenswaard dat de Steam Lunar New Year-uitverkoop naar verwachting ook rond deze tijd zal beginnen. Er zullen dus veel kortingen zijn voor pc-gamers.

Geschreven door Adrian Willings.