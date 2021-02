PC-gamers kunnen het Hitman 2-niveau binnenkort in Hitman 3 importeren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met de lancering van Hitman 3 was het de bedoeling dat je levels van Hitman 2 (als je die bezat) in Hitman 3 kon importeren. Er waren echter aanvankelijke kinderziektes om Steam en Epic Games goed te laten spelen.

Als je Hitman 2 op Steam had maar het wilde verbinden met Epic Games om de levels te importeren, dan heb je tot nu toe pech gehad. Het lijkt erop dat volgens een officieel forumbericht IO Interactive nu een oplossing heeft gevonden om dit probleem op te lossen:

"Terwijl we druk bezig waren met het lanceren van HITMAN 3, hebben we ook gewerkt aan de beloofde oplossing om pc-spelers in staat te stellen locaties die ze al bezitten te importeren in HITMAN 3 op Epic. We hebben die oplossing uitgewerkt en wordt momenteel uitgevoerd. getest en geverifieerd vanuit alle hoeken om het zo robuust mogelijk te maken ... "

"... In termen van timing is het zeker eerder eerder dan later. Zelfs met de langste schattingen die we hebben bekeken, zal de oplossing voor eind februari volledig worden uitgerold. We houden u op de hoogte van de volgende stappen. "

Amazon US Prime Day-deals 2021: hier brengen we je alle grote Prime Day-deals van Amazon US Door Maggie Tillman · 8 februari 2021

Het is niet duidelijk hoe de oplossing zal werken, maar we weten tenminste wanneer deze eraan komt. Dus als je geduldig (of ongeduldig) hebt gewacht om Hitman 2 binnen Hitman 3 opnieuw te bezoeken, hoef je niet veel langer te wachten.

In de tussentijd belooft IO Interactive ook elke week in februari nieuwe inhoud, waaronder nieuwe Featured Contracts, Escalations en Elusive Target-contracten. Nieuwe wapens zouden dingen ook interessant moeten maken.

Aankomende pc-games: de beste nieuwe games om naar uit te kijken in 2021 en daarna

Beste pc-games om te kopen 2021: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen

Geschreven door Adrian Willings.