Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Videogames zijn big business. Groter dan zelfs Hollywood en zijn films. Maar vaak komen die twee werelden met elkaar in botsing, waarbij succesvolle gamefranchises van het kleine scherm naar de grote bioscoop worden gebracht.

De resultaten kunnen echter een allegaartje zijn. Wat eigenlijk aardig moet zijn. Hoewel we in de loop der jaren gezegend zijn met enkele oogkleppen, is er ook meer dan een behoorlijk deel van de afschrijving van auto-ongelukken die nooit hadden mogen gebeuren.

Met nog meer videogamefilmaanpassingen - Uncharted heeft potentieel, terwijl Tomb Raider en Detective Pikachu beide sequels zullen spawnen - hier is een overzicht van de beste en slechtste van het stel.

Releasedatum: 2020 / Regisseur: Jeff Fowler

2020 / Jeff Fowler Origineel spel: Sonic the Hedgehog (1991)

Het was een achtbaanrit om bij de finish te komen - de oorspronkelijke CGI Sonic liet fans in verwarring over hoe onnauwkeurig hij eruitzag - maar regisseur, Jeff Fowler, pakte een paar gouden ringen en klopte de klus in stijl. Geestig, grappig en met een onvermijdelijk vleugje Jim Carreys waanzin, die Dr. Robotnik speelde, kwam de film tot een goed einde. Het is een plezierige caper voor het hele gezin, met een aantal geweldige knipogen naar de originele Sega-games die het oudere publiek zal waarderen.

Releasedatum: 2018 / Regisseur: Roar Uthaug

2018 / Roar Uthaug Origineel spel: Tomb Raider (1996)

We vonden Alicia Vikanders kijk op Lara Croft een veel leukere caper dan de eerdere films met Angelina Jolie. De meest recente film van de spin-offs van de film - Jolie leidde twee films in respectievelijk 2001 en 2003 - heeft ook de zaden gezaaid voor een vervolg, gepland in 2022. Als je van snelle actie houdt zonder overboord te gaan, dan deze verfilming is het proberen waard.

Releasedatum: 2019 / Regisseur: Rob Letterman

2019 / Rob Letterman Origineel spel: Detective Pikachu (2016)

Voordat we nagaan of dit een betwistbare aanpassing is - ja, Pokemon is een kaartspel, maar het verscheen voor het eerst als Pocket Monsters op de Game Boy van Nintendo in 1996 - laten we je afleiden door te zeggen dat eigenlijk alles met Ryan Reynolds in de hoofdrol is is goed. En detective Pikachu is liefdevol gemaakt, vaak hilarisch, en zal je binnenhalen, of je nu een Pokemon-fan bent of niet. Er komt ook een vervolg in de toekomst, zo succesvol is het geweest.

Releasedatum: 2002 / Regisseur: Paul WS Anderson

2002 / Paul WS Anderson Origineel spel: Resident Evil (1996)

Een van de beste survival-horrorspellen aller tijden - het heeft de game echt veranderd toen het in 1996 op Sonys PlayStation arriveerde - was bijna klaar voor een filmaanpassing. Als je je de o zo houten geacteerde intro van de game herinnert, dan zul je de daadwerkelijke filmaanpassing hoog in het vaandel hebben staan. Of je nu een Resi-fan bent, of het gewoon leuk vindt om gek te worden, deze actie-horror heeft alle componenten om fatsoenlijk te naderen. Eerlijk.

Releasedatum: 2016 / Regisseur: Clay Kaytis, Fergal Reilly

2016 / Clay Kaytis, Fergal Reilly Origineel spel: Angry Birds (2009)

De enige volledig computergeanimeerde film in onze lijst is toevallig ook de enige app-gebaseerde game die naar het grote scherm is gegaan. Rovios geweldige hit-app, die veel sequels voortbracht, had nooit een grote verhaallijn - je speelde verschillende vogels (boze?) Die probeerden slechte varkens uit te schakelen - en de cartoonachtige animatie van de film heeft alle juiste selectievakjes om een beroep te doen op de kinderen. Het is luchtig, ietwat gekke pret voor het hele gezin.

Releasedatum: 1995 / Regisseur: Paul Anderson

1995 / Paul Anderson Origineel spel: Mortal Kombat (1992)

Ah, ja, het uiterst gewelddadige vechtspel dat het Congres kwaad maakte, vrijwel elke ouder en schoolhoofd, manifesteert zich in filmische vorm. Niet dat het echt goed is, het is gewoon het ultieme schuldige genoegen. Het kende ook zijn publiek, op de een of andere manier verdichtte het het geweld van de game tot slechts een PG-13-rating. Um, oké dan. Het bracht ook regisseur Paul WS Anderson (de initialen kwamen later, misschien om te helpen onderscheiden van Paul Thomas Anderson) op gang, een weg van videogameaanpassingen op - waaronder Resident Evil (niet minder dan vier van de zes huidige films) en Monster Hunter (en Alien Vs Predator, als je durft te betwisten of het zelfs een aanpassing van een videogame zou kunnen zijn).

Releasedatum: 1993 / Regisseur: Rocky Morton, Annabel Jankel

1993 / Rocky Morton, Annabel Jankel Origineel spel: Mario Bros. (1983) [dit was Luigis debuut]

Een van de meest geliefde videogame-sterren aller tijden, Mario, wordt verlaagd tot diepten die zelfs een loodgieter twijfelachtig zou vinden in deze filmaanpassing. De trailer - met nauwelijks gedenkwaardige afhaalrestaurants zoals "Ze zijn broers. Ze zijn loodgieters." - benadrukt veel van wat u kunt verwachten. Aanwijzing: griezelige Goombas, dodgy 90s CGI en slecht gegoten personages (hoe in hemelsnaam Bob Hoskins en John Leguizamo werden gecast als respectievelijk Mario en Luigi, is altijd een van de grote vragen van het leven geweest). Misschien is het echter de moeite waard om opnieuw te gaan giechelen.

Releasedatum: 1993 / Regisseur: Steven E. de Souza

1993 / Steven E. de Souza Origineel spel: Street Fighter (1987) / [Street Fighter II (1991)]

Natuurlijk houden we van Jean-Claude Van Damme, wie niet? Maar hun verschijning in de filmbewerking van Street Fighter - die losjes gebaseerd is op de originele game uit de late jaren 80, maar alleen groen verlicht nadat het vervolg uit 1991 werd opgeblazen als een mega-hit arcade-smasher - kan het niet helpen dat het rigide is , een onvoorstelbare ramp die het is. Er is eigenlijk niets om het op te slaan. OK, behalve misschien voor Kylie uit de jaren 90.

Releasedatum: 2016 / Regisseur: Justin Kurzel

2016 / Justin Kurzel Origineel spel: Assassins Creed (2007)

Een zeldzaam moment in de Michael Fassbender hall of shame, dit is een van die "waarom is dit ooit gemaakt?" filmaanpassingen. Dat de games zo, zo sterk blijven - de nieuwste, Valhalla , was genoeg om mensen af te leiden van de gezwollen lancering van Cyberpunk 2077 - dient alleen om de pure vreugde en leegte van deze film te benadrukken. Dat was zeker een lastige prestatie gezien het kaliber van de cast, die ook Marion Cotillard en Jeremy Irons omvat.

Releasedatum: 2005 / Regisseur: Uwe Boll

2005 / Uwe Boll Origineel spel: Alone In The Dark (1992)

Het is een moeilijke keuze om te beslissen welk door Uwe Boll geregisseerd rampstuk op onze slechtste lijst moet eindigen - vooral wanneer hij ook Far Cry, House of the Dead en BloodRayne heeft geregisseerd - maar we denken dat Alone In The Dark het koekje pakt.

Releasedatum: 2006 / Regisseur: Corey Yuen

2006 / Corey Yuen Origineel spel: Dead or Alive (1996)

Een grotendeels door vrouwen geleid vechtspel dat, eh, beter bekend was vanwege de zwaartekracht tartende wiebelige stukjes - oh jee, lid van de jaren 90? - dan een bijzonder ervaren jager te zijn (ja, die opmerking zal de diehard fanbase irriteren, sorry) zou nooit goed worden omgezet in een filmaanpassing, toch? Komisch acteerwerk en twijfelachtige speciale effecten zijn er in overvloed, maar er is tenminste een beetje aandacht voor nog een kwinkslag uit de jaren 90 - Girl Power! - in plaats van alleen maar perverse exploits.

Geschreven door Mike Lowe.