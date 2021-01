Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 heeft eerder deze week een belangrijke 1.1-patch uitgebracht , maar deze introduceerde een game-breaking bug. Gelukkig is die bug nu verholpen.

Ontwikkelaar-cd Projekt Red heeft een 1.11-hotfix uitgebracht voor pc, Stadia, Xbox en PlayStation-consoles om de nieuwste problemen van de 1.1-update aan te pakken. Specifiek lost de 1.11-update twee problemen op: De randomisatie van items is hersteld naar de vorige staat en de bug in de "Down on the Street" -zoektocht is opgelost.

Het laatste probleem deed zich voor bij spelers tijdens een holocall met Takemura, bij het gebruik van een save gemaakt op versie 1.06 terwijl de Down on the Street-zoektocht aan de gang was bij het doel "Wait For Takemuras call". Na het laden van een save op versie 1.1, zou de holocall geen dialoogopties hebben en in wezen de voortgang van het spel blokkeren.

Het bedrijf merkte op dat de save / load loot-exploit verder zal worden onderzocht.

Cyberpunk 2077 heeft op zijn zachtst gezegd een turbulente lancering gehad. Begin januari 2021 kondigde CD Projekt Red aan dat het tegen het einde van de maand een grote update zou uitbrengen. Die softwarepatch is aangekomen, maar hij zat vol met extra bugs voor de rotsachtige titel. In onze recensie van de game ontdekten we dat Cyberpunk 2077 op consoles vol problemen zit en behoorlijk slecht presteert op PS4 en Xbox One. Maar volgens onze ervaring met de PS4 Pro hebben we weinig problemen gevonden en hebben we echt genoten van de game.

Achter alles schuilt echt een ongelooflijk spel. We hebben er vertrouwen in dat dit de game zou kunnen zijn waarop iedereen had gehoopt - zelfs op Xbox Series X / S en PS5.

CD Projekt Red heeft momenteel plannen om de komende weken nog een grote 1.2-patch uit te brengen. Het zou een "grotere, belangrijkere update" moeten zijn.

