Rovio heeft zijn Hatch-streamingdienst voor mobiele games stopgezet

(Pocket-lint) - Rovio, de Finse ontwikkelaar achter Angry Birds, heeft zijn weinig bekende streamingdienst voor mobiele games stopgezet .

De website van de dienst heet Hatch en heeft nu een bericht dat gebruikers erop attent maakt dat het platform op 31 december 2020 met pensioen is gegaan . Gamasutra zag de berichten voor het eerst. Rovio heeft geen reden aangekondigd, maar je kunt aannemen dat het nooit is aangeslagen, vooral met veel grotere spelers die nu in dezelfde ruimte strijden.

Google en Microsoft bieden bijvoorbeeld allemaal gamestreamingdiensten aan, maar met een focus op titels op console- en pc-niveau. Facebook biedt echter mobiele games.

Rovio hoopte waarschijnlijk de miljarden gebruikers die het over de hele wereld heeft te boeien toen het Hatch in 2018 lanceerde . De bibliotheek had hits zoals Monument Valley, maar ook functies als voicechat en multiplayer. Hatch was beschikbaar in de VS, het VK en andere gebieden als een gratis platform met een kleinere bibliotheek of een premiumplatform met meer games en geen advertenties. Rovio probeerde naar verluidt een paar jaar geleden zijn controlerende aandeel in Hatch te ontladen, wat aangaf dat het platform niet het succes was waarop het had gehoopt.

Pocket Gamer merkte op dat Rovio in het derde kwartaal van 2020 een bedrijfswinst boekte van € 12,8 miljoen ($ 14,9 miljoen). We vermoeden dat het Finse bedrijf graag verder wil groeien dan zijn kudde App Store- en Play Store-titels zoals Angry Birds 2 en Angry Birds Match 3 . Misschien zal het ooit gebeuren, maar Hatch was blijkbaar niet het antwoord.

Geschreven door Maggie Tillman.