Plex Arcade voegt retro Atari-games toe aan Plex-streaming

(Pocket-lint) - De streaming-app voor thuisentertainment, Plex, is verder gegaan dan tv, film, muziek en podcasts, maar biedt nu ook games om te spelen.

Het werkt samen met retrogamespecialist Parsec om toegang te bieden tot een bibliotheek met klassieke Atari-titels, afkomstig uit de arcade, Atari 2600 en Atari 7800 - allemaal voor slechts $ 2,99 per maand voor bestaande Plex Pass-abonnees, of $ 4,99 per maand voor alle anderen. Er wordt ook een gratis proefperiode van 7 dagen aangeboden.

Bovendien kunnen gebruikers hun eigen game-ROMs en emulators toevoegen om via de Plex-app op een groot (of klein) scherm te spelen.

Er zijn voorbehouden. U moet uw Plex-server op een Mac of pc hosten, aangezien de Parsec-software niet werkt met servers die op Linux, NAS-schijven of Nvidia Shield draaien.

Momenteel kun je ook alleen spelen op iOS (tvOS), Android (inclusief Android TV) of via een Chrome-browser (dat wil zeggen op Mac, pc of Chromebook).

Hoewel je elke Bluetooth-controller kunt gebruiken - inclusief de Xbox draadloze controller - en Sega- en Nintendo-spellen (bijv. SNES, Mega Drive / Genesis) worden ook ondersteund als je de ROMs zelf toevoegt.

Plex hoopt op een later tijdstip extra afspeelondersteuning te bieden. Hopelijk zal Parsec op zijn minst ook serverondersteuning voor Linux ontwikkelen.

U kunt meer informatie vinden op plex.tv.

Geschreven door Rik Henderson.