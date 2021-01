Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Zoals beloofd is de eerste grote update van Cyberpunk 2077 nu beschikbaar voor pcs, consoles en Stadia. Volgens de release-opmerkingen is het in wezen een inleiding voor toekomstige updates, maar het behandelt ook geheugengebruik en crashproblemen.

Cyberpunk 2077 had op zijn zachtst gezegd een turbulente lancering, maar eerder in januari 2021 kondigde de ontwikkelaar van de game, CD Projekt Red , aan dat het tegen het einde van de maand een grote update zou uitbrengen. Die softwarepatch is eindelijk gearriveerd en zit vol met bugfixes voor de rotsachtige titel.

In een tweet zei ontwikkelaar CD Projekt Red dat de update ook "de basis legt" voor toekomstige patches:

Patch 1.1 is uit voor pc, consoles en Stadia!



In deze update, die de basis legt voor de aankomende patches, hebben we ons gericht op verschillende stabiliteitsverbeteringen en bugfixes.



Lijst met wijzigingen: https://t.co/NlSEKjsax7 pic.twitter.com/WjLcD0SaZk - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 22 januari 2021

In onze recensie van de game ontdekten we dat Cyberpunk 2077 op consoles vol zit met bugs en behoorlijk slecht presteert op PlayStation 4 en Xbox One. Maar in onze ervaring met de PS4 Pro hebben we weinig problemen gevonden en hebben we echt genoten van de game en het concept. Maar het is een betere ervaring op consoles van de volgende generatie. Wat nog belangrijker is, er schuilt een ongelooflijk spel achter alles.

We hadden daarom altijd het vertrouwen dat het, na enkele patches, de game zou kunnen zijn waarop iedereen had gehoopt - zelfs op Xbox Series X / S en PS5.

De 1.1-patch komt meer dan een maand na de lancering van Cyberpunk 2077. CD Projekt Red heeft al aangekondigd dat er een tweede patch zal volgen, waarbij de studio het een "grotere, belangrijkere update" noemt "in de weken na" patch 1.1.

De ontwikkelaar werkt ook aan een gratis optimalisatie-update voor de PlayStation 5 en Xbox Series X. Die komt later dit jaar.

Geschreven door Maggie Tillman.