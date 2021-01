Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Resident Evil is terug - het weggelopen succes van Resident Evil 7 als een beetje een gameplay-reboot voor de serie heeft Capcom koortsachtig zien werken aan een vervolg, terwijl we de tussenliggende jaren onze tanden hebben laten zinken in voltooide remakes.

Nu weten we dat de achtste game in de serie binnenkort komt, en er zijn genoeg details om in te graven op basis van de trailers en informatie die we tot nu toe hebben gezien. Blijf lezen om alles te weten te komen over de volgende Resident Evil-game.

Dankzij een recente showcase hebben we veel details over Resident Evil Village, inclusief een vaste releasedatum van 7 mei 2021, dus het duurt niet lang voordat we de game in handen kunnen krijgen.

Sterker nog, als je het geluk hebt een PS5 te hebben, kun je nu toegang krijgen tot een demo van de game, genaamd Maiden. Het is eigenlijk een kort, gevechtsloos stukje sfeerbepaling en een manier om een idee te krijgen van de visuele identiteit en audio van de game.

De demo van PlayStation 5 Maiden is nu live! Vergeet niet dat er dit voorjaar een demo voor meerdere platforms komt! - Resident Evil (@RE_Games) 21 januari 2021

Later dit jaar krijgen we blijkbaar een volledige demo voor alle platforms, wat een betere manier is om een idee te krijgen van hoe het daadwerkelijk speelt.

Over platforms gesproken, de recente showcase bevestigde ook waarop je Resident Evil Village kunt spelen - en het is de volledige selectie zoals je zou verwachten. PlayStation 5 en PS4 worden vergezeld door Xbox Series X-, S- en Xbox One-consoles, wat betekent dat het bij de lancering een cross-gen-game is, wat tot nu toe niet echt was bevestigd.

De game komt ook op de dag van lancering naar Steam, waardoor deze ook beschikbaar is voor pc-spelers.

Het verhaal in Resident Evil Village lijkt redelijk direct te worden overgenomen van dat van Resident Evil 7, en opnieuw wordt Ethan Winters als het spelerspersonage genoemd, na zijn angstaanjagende ontsnapping aan het einde van de laatste game. Dit keer gaat hij naar een afgelegen plek in Roemenië, waar hij zal proberen zijn ontvoerde dochter te redden, schijnbaar ontvoerd door de stoere Chris Redfield uit de serie. Precies waarom dat is gebeurd, is iets waarvan we zeker weten dat het spel zich zal verdiepen.

In Roemenië zijn er twee belangrijke instellingen: het enge dorp uit de titel van het spel en het kasteel dat erboven opdoemt. Dat kasteel is van de gigantische, vampirisch uitziende Alcina Dimitescu en haar demonische dochters, die eruit zien alsof ze de belangrijkste tegenstanders van het spel zouden moeten zijn. Ze zijn behoorlijk angstaanjagend, maar er zijn tal van andere nasties die je moet vermijden en af en toe moet schieten als je moed terugkeert.

De big-house-setting is weer een terugkeer naar de tropen waar Resident Evil zijn seriehoogten heeft bereikt, inclusief het kasteel in Resident Evil 4 en de eerste helft van Resident Evil 7, dus we kijken er zeker naar uit om het een beetje te verkennen beetje bij beetje, waarbij je onderweg ongetwijfeld meer dan een paar sierlijke puzzels oplost.

Wat de daadwerkelijke gameplay betreft, lijken de glimpen die we hebben gezien in een paar trailers erop te wijzen dat Village heel erg op zoek is om voort te bouwen op de sjabloon van Resident Evil 7 - het perspectief van de eerste persoon keert terug, samen met een donkere en humeurige sfeer, en daar zijn meer dan voldoende aanwijzingen dat we ook onder druk genoeg puzzels zullen hebben om uit te werken.

Het lijkt erop dat de twee hoofdlocaties van de game behoorlijk verschillende vibes kunnen hebben, waarbij het dorp er wat meer open uitziet en het buitenleven omvat, hoe sneeuw het ook is, terwijl het kasteel er enorm en mogelijk labyrintisch uitziet. Van de trailers zijn er ook zeker een paar bazen om mee te kampen, van kolossale reuzen tot die vervelende dochters en Alcina Dimitescu zelf, dus we kunnen niet wachten om te zien hoe die zich afspelen.

Ook terugkomen zijn een Tetris-achtig inventarisatiesysteem om je met dingen te laten jongleren om je items in te passen, en een enorme, dikke handelaar om je benodigdheden te laten kopen, nog een paar functies die met name langdurige fans van de serie zullen aanspreken .

Geschreven door Max Freeman-Mills.