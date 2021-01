Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Valve keerde op een grote manier terug naar de kunst van het ontwerpen van games voor één speler met de release van VR supremo Half-Life: Alyx vorig jaar, en de oprichter en CEO Gabe Newell zegt dat de ontvangst en ontwikkeling van de game het bedrijf gretig hebben gemaakt om te maken meer games voor één speler.

Newell gaf een interview aan de lokale tv in Nieuw-Zeeland, waar hij de hele pandemie heeft doorgebracht (een gelukkige keuze als er ooit een was), zei Newell: "

"We hebben zeker games in ontwikkeling die we gaan aankondigen - het is leuk om games te verzenden. Alyx was geweldig - om weer singleplayer-games te spelen, dat zorgde voor veel vaart binnen het bedrijf om daar meer van te doen. "

Hij zou echter niet worden aangetrokken om te onthullen wat dat precies betekent, wetende dat zelfs Alyx de krachtige hype voor enige kans op een volledige, echte Half-Life 3 niet heeft aangewakkerd, om op te pikken na de enorme cliffhanger die de laatste chronologische game, Half-Life 2: Episode Two, eindigde op.

We moeten toegeven dat het niet de krachtigste bevestigingen zijn, en Newell weet duidelijk beter dan meer te zeggen, maar het is genoeg geweest om mensen aan het praten te krijgen wanneer we de game voor de eerste keer zouden zien. Valve nam niet de moeite om veel ruimte te laten tussen de aankondiging van Alyx en de release, dus we zouden een beetje een achtbaan kunnen krijgen.

Het kan natuurlijk ook betekenen dat er een nieuwe Portal-game in de maak is, of een geheel nieuw IP-adres, maar de algemene indruk is bemoedigend. Het is geweldig om te horen dat Valve schijnbaar volledig terug in het spel is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.