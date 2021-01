Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Fortnite werkt samen met een van de weinige games die nog steeds kunnen claimen een grotere deal te zijn dan zichzelf: voetbal (of voetbal, als het moet).

De game krijgt een nieuw pakket skins met voetbalclubthema die je kunt aanpassen met elk van de 23 echte teams, waaronder vertegenwoordigers van heel veel van de grootste competities ter wereld.

Het krijgt ook een nieuwe emote, waarmee Pelés beroemde luchtstoot wordt nagebootst, een feest bij uitstek tijdens zijn illustere carrière, zoals gedetailleerd wordt beschreven door een snelle nieuwe trailer.

Zowel de Kickoff Set als Pelé Punch kunnen worden verdiend door spelers die deelnemen aan de Pelé Cup in-game op 20 januari, hoewel ze vanaf 23 januari ook te koop zijn.

De volledige lijst met teams die je kunt gebruiken met de Sickoff-set, staat hieronder:

Manchester City FC

Juventus

AC Milaan

Inter Milaan

AS Roma

Seattle Sounders FC

Atlanta United

Los Angeles FC

Santos FC

Wolven

West Ham United FC

Sevilla FC

Sportieve CP

Borussia Mönchengladbach

FC Schalke 04

VFL Wolfsburg

Rangers FC

Celtic FC

Cerezo Osaka

Melbourne City FC

Sydney FC

Westelijke Sydney Wanderers

EC Bahia

Eindelijk, een nieuwe spelmodus in de Creative Hub laat spelers 4v4 spelen in een op voetbal geïnspireerde spelmodus waarin spelers proberen de bal in het net van hun tegenstanders te slaan (denk aan Lucioball, Overwatch-spelers, dachten ongetwijfeld een beetje minder soepel ).

Geschreven door Max Freeman-Mills.