(Pocket-lint) - Tales of the Borderlands zou binnenkort naar de next-gen consoles kunnen komen in de vorm van een remaster, aangezien het een nieuwe rating heeft gekregen in het VK.

Gematsu zag onlangs dat de PlayStation 5 en Xbox Series X- versies van de game zijn beoordeeld door de Britse certificeringssite PEGI . De game kreeg een 18-rating in het VK, waarbij PEGI geweld en grof taalgebruik als reden noemde.

Tales of the Borderlands is een episodische, verhalende videogame gebaseerd op de Borderlands-serie. Het werd oorspronkelijk uitgebracht in 2014 . Het verhaal volgt Hyperion-medewerker Rhys en oplichter Fiona terwijl ze op zoek zijn naar een mysterieuze kluis. Gedurende vijf afleveringen reist het duo naar verschillende Borderlands-locaties, waar ze Mad Moxxi, Brick, Mordecai, Scooter, Athena en Claptrap ontmoeten.

Tales of the Borderlands is ontwikkeld door Telltale Games (onder licentie van Gearbox Software, de ontwikkelaar achter de Borderlands-serie), terwijl 2K Games diende als uitgever van de game. Hoewel het oorspronkelijke Telltale-team niet meer samen is, toen de studio financiële drempels raakte en in 2018 sloot, zijn sommige van zijn games opnieuw uitgebracht, waaronder een remaster Telltales Batman eind 2019.

En vergeet ook niet The Walking Dead en de Michonne-spin-off, die allemaal zijn uitgebracht als onderdeel van een Definitive Series-bundel in 2019.

Ik hoop dat de re-master van Tales of the Borderlands het goed doet, zodat het nieuw gevormde Telltale-team overweegt om aan een vervolg te werken.

Geschreven door Maggie Tillman.