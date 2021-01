Epic Games klaagt Apple en Google in het VK aan vanwege Fortnite-ruzie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vorig jaar hebben Apple en Google Fortnite opgestart vanuit hun respectievelijke app-winkels, en nu beweert de ontwikkelaar van de game, Epic Games, dat de twee bedrijven de Britse concurrentiewetten overtreden.

De hele rij komt erop neer dat - wanneer je een app, abonnement of in-app-item koopt in de Apple App Store of Google Play Store - Apple en Google een percentage van de verkoop krijgen. Meestal vereisen ze een korting van 30 procent, maar de vergoeding kan lager zijn.

In augustus 2020 heeft Epic Games de regels van Apple en Google omzeild door Fortnite-spelers virtuele valuta te laten kopen tegen een lagere prijs, rechtstreeks van Epic Games. De ontwikkelaar had eerder gezegd dat hij vindt dat de korting van 30 procent te veel is. Als reactie hierop hebben zowel de Apple App Store als de Google Play Store Fortnite verwijderd uit hun app-winkels. Apple heeft zelfs het ontwikkelaarsaccount van Epic Games beëindigd.



Door te proberen hun betalingssystemen te omzeilen, zeiden Apple en Google dat Epic Games hun algemene voorwaarden had overtreden.

Snel vooruit naar 15 januari 2021: in documenten die zijn ingediend bij het Britse Competition Appeal Tribunal, beweert Epic Games nu dat Apple en Google misbruik hebben gemaakt van hun dominantie over hun besturingssystemen door de concurrentie van alternatieve app-winkels op oneerlijke wijze te beperken en ontwikkelaars ervan te weerhouden hun eigen betalingsverwerking te gebruiken diensten en het aanrekenen van "oneerlijke prijzen voor de distributie van apps".

Epic Games wil dat de rechtbank Apple en Google gelast om hun software en accounts te herstellen, ontwikkelaars hun eigen betalingsverwerkingssystemen te laten gebruiken en consumenten de software van Epic Games te laten downloaden buiten de Apple App Store of Google Play Store. "Wij zijn van mening dat dit een belangrijk argument is om te maken namens consumenten en ontwikkelaars in het VK", zei Epic Games in een verklaring.

Epic Games onderneemt ook juridische stappen in de VS en Australië.

