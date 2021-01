Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 heeft de afgelopen maanden voor meer drama gezorgd dan honderd andere game-lanceringen gecombineerd, maar ontwikkelaar CD Projekt Red heeft de kop opgestoken en uitgelegd hoe het de game de komende maanden gaat verbeteren door middel van updates.

Die aankondiging bevat details over wanneer spelers de eerste paar grote updates voor stabiliteit en prestaties kunnen verwachten, en wanneer ze ook de start kunnen verwachten van de gratis DLC-pakketten die ook zijn beloofd.

Maar misschien wel net zo belangrijk voor de toekomst van de game, zijn de volwaardige next-gen-versies, waardoor het de mogelijkheid krijgt om volledig te profiteren van de PS5 en Xbox Series X / S en hun nieuwe kracht. Op dit moment bieden deze de enige echt stabiele manier om het spel op de console te spelen, maar ze werken in achterwaartse compatibiliteitsmodi.

CD Projekt Red heeft echter opnieuw bevestigd dat de volledige, gratis upgrade naar een nieuwe en glanzender versie van de game in de tweede helft van 2021 zal komen als alles volgens plan verloopt, als onderdeel van de lange tijdlijn van gepland werk, zoals weergegeven in de afbeelding die hieronder is vrijgegeven. De upgrade zou indrukwekkendere visuele prestaties moeten opleveren, waaronder hopelijk ray tracing.

Je kunt nog een paar weetjes over al deze plannen te weten komen, en een Q&A over de situatie lezen op de website van CD Projekt Red hier , en dan vastbinden voor wat lijkt op een lange wachttijd om het spel "af" te kunnen noemen. Op kortere termijn zal het interessant zijn om te zien wanneer het ook weer beschikbaar is om te kopen in de PlayStation Store.

Geschreven door Max Freeman-Mills.