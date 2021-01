Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 had op zijn zachtst gezegd een turbulente lancering, maar nu heeft de studio, CD Projekt Red , aangekondigd dat het de eerste update van de game binnen de komende 10 dagen, of tegen eind januari 2021, zal uitbrengen. , meer belangrijke update "in de weken erna.

In een video die op 13 januari 2021 werd gepubliceerd , verontschuldigde CD Projekt Red mede-oprichter Marcin Iwinski zich en zei dat hij en de bestuursleden "de uiteindelijke beslissers" zijn voor de release van de game op 10 december 2020. onze teams voor wat er is gebeurd, ”zei Iwinski.

In onze recensie van de game merkten we op dat Cyberpunk 2077 op consoles vol zit met bugs en behoorlijk slecht presteert op PlayStation 4 en Xbox One. Opmerking: in onze ervaring met de PS4 Pro hebben we weinig problemen gevonden en we genieten in feite echt van de game en het concept.) Het is echter een betere ervaring op de volgende generatie consoles. Wat nog belangrijker is, er schuilt een ongelooflijk spel achter alles.

We hebben er daarom vertrouwen in dat dit, na enkele grote patches, de game zou kunnen zijn waarop iedereen had gehoopt - zelfs op Xbox Series X / S en PS5.

In de vijf minuten durende video van CD Projekt Red legde Iwinski uit dat “ondanks goede recensies op pc, de consoleversie van Cyberpunk 2077 niet voldeed aan de kwaliteitsnorm die we wilden. Ik en het hele leiderschapsteam hebben hier veel spijt van. " Iwinski zei dat ontwikkelaars het vereiste werk hadden onderschat, en hij besprak ook de ontberingen rond thuiswerken tijdens COVID.

"We dachten echt dat we in de laatste dagen zouden presteren," zei hij.

Op de website van CD Projekt Red merkte de studio op dat de ontwikkelaars "het spel er episch uit wilden laten zien op pcs" en probeerden het aan te passen aan consoles. "In het begin zag het er niet super moeilijk uit, terwijl we de hardwarekloof kenden, heeft de tijd uiteindelijk bewezen dat we de taak hebben onderschat".

Ga naar https://t.co/vfY3xxCM1G pic.twitter.com/6U28q8pcVH voor meer informatie over de voortgang die wordt geboekt bij de verdere ontwikkeling van Cyberpunk 2077, inclusief informatie over updates en verbeteringen, gratis DLCs en meer. - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 13 januari 2021

CD Projekt Red zei ook dat het "toegewijd is aan het oplossen van bugs en crashes en zal blijven werken en het spel zal blijven verbeteren via toekomstige updates om ervoor te zorgen dat je geniet van het spel, ongeacht het platform." Maar de gratis DLC van het spel, gepland om dit uit te brengen jaar, is op dit moment niet langer een prioriteit. "We zullen daarna gratis DLC uitbrengen - daar zullen we de komende maanden meer over te zeggen hebben."

Het werkt ook samen met Sony om Cyberpunk 2077 terug te brengen naar de PlayStation Store. Sony had de game teruggetrokken en bood na klachten restitutie aan.

Geschreven door Maggie Tillman.