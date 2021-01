PUBG Mobile 1.2 voegt Runic Power-gameplay toe voor in-game rune-plezier

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - PUBG Mobile 1.2 wordt uitgerold, met een nieuw gameplay-element. Met de naam Runic Power, zullen er enkele magische elementen in het spel zijn om de strijd in je voordeel te laten zwaaien.

Runic Power zal beschikbaar zijn op de Erangel-kaart. Je kunt je runenkracht op Spawn Island kiezen met de optie Flame, Arctic of Wind en daarmee kun je die rune meenemen in het spel.

Deze runen geven je twee vaardigheden in het spel: de eerste is een object en de tweede is een vaardigheid.

Flame Rune: roept een rollend vuurrad op om je vijanden te beschadigen.

Arctic Rune: roep een 3x3 muur van ijs op om je midden in de strijd te beschermen.

Windrune: roept een windscherm op dat de schade door kogels van je vijand vermindert.

Bovendien geven de runen toegang tot vaardigheden, dus je hebt respectievelijk brandende munitie, bevriezende munitie en verhoogde snelheid en herladen van elk van de runen.

Elk van deze acties heeft runenergie nodig en je kunt tijdens het spelen runenergie verzamelen rond de kaart. De gameplay-modus Runic Power is beschikbaar tot 7 maart.

Dat is niet de enige verbetering. Er is een nieuw wapen en het is de klassieke Franse FAMAS. Dit is een aanvalsgeweer in bullpup-stijl en heeft de hoogste vuursnelheid van alle in het spel, dus het is een geweldig wapen op korte afstand. Het zal alleen beschikbaar zijn op Livik.

Er zijn grote fixes en verbeteringen in de game, waaronder een aantal verfijningen op het gebied van energiebeheer om oververhitting van de beste iPhones te voorkomen, terwijl Android-spelers bronpakketten op de achtergrond kunnen downloaden, zodat je het niet allemaal tegelijk hoeft te doen.

Het nieuwe seizoen begint op 19 januari en er zal een nieuw Power Armor-evenement zijn in EvoGround, naast een nieuw hoofdstuk in Metro Royale.

De nieuwe update voor PUBG Mobile is nu beschikbaar om te downloaden.

Geschreven door Chris Hall.