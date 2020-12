Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hoewel we tot het nieuwe jaar geen extra Cyberpunk 2077- patches verwachtten, heeft CD Projekt Red hotfix v1.06 uitgerold om crashproblemen voor console-eigenaren aan te pakken.

Het bevat ook een oplossing voor problemen met het opslaan van games door pc-gamers.

CD Projekt Red tweette gisteren laat - met behulp van de officiële Cyberpunk-feed - dat 1.06 nu beschikbaar is, slechts een paar dagen na hotfix 1.05.

In de changelog beweert het "geheugenbeheer en stabiliteit verbeterd te hebben, wat resulteert in minder crashes" voor consolespelers. Dat hebben we vooral op PS4 en PS5 veel meegemaakt.

De ontwikkelaar heeft ook "de limiet van 8 MB voor opslagbestanden verwijderd" om te voorkomen dat de pc-opslag beschadigd raakt. Helaas lost dit geen opslag op die al beschadigd was vóór de laatste update.

Cyberpunk 2077 heeft sinds de lancering veel negatieve publiciteit gekregen, vooral op de console, vanwege een litanie van bugs en prestatieproblemen. We hebben echter ontdekt dat elke patch veel van de problemen aanpakt die we hebben gevonden. Er komen nog twee grote updates, respectievelijk in januari en februari.

Geschreven door Rik Henderson.