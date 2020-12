Metro 2033 is vandaag gratis beschikbaar

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - December is het seizoen om te geven en Epic Games komt in de stemming met een aantal gratis games die beschikbaar zijn voor pc-gamers. Het lijkt erop dat het bedrijf deze maand echt de lekkernijen serveert. Gisteren hadden we Alien Isolation, vandaag is het de redux-versie Metro 2033 .

Hoewel het niet de nieuwste game in de Metro-serie is, is het nog steeds een fantastische game met veel plezier. De game is losjes gebaseerd op de gelijknamige roman van Dmitry Glukhovsky, die zich afspeelt in een post-apocalyptische wereld met gemuteerde beesten, psychologische ervaringen en barre omgevingen om te overleven.

We hebben enorm genoten van Metro 2033 toen we het voor het eerst speelden en in de Redux-versie werd de game glorieus herbouwd met een nieuwere game-engine, waardoor het een revisie kreeg met modernere beelden passend voor 2014. Meestal geprijsd op £ 14,99, is Metro Redux 2033 een koopje maar gratis is het zelfs nog meer een koopje.

Het is een boeiende game en een heerlijk sfeervolle ervaring die alleen echt aanwezig is in de andere games in de serie. Maar als je er genoeg van geniet, kun je altijd Metro Exodus kopen om het plezier gaande te houden.

Geschreven door Adrian Willings.