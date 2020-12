Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - KFC en pc-bouwer Cooler Master werken samen voor een behoorlijk gekke gamekit die zeker de aandacht trekt.

Er wordt beweerd dat de KFConsole een spelcomputer is die in staat is tot 4K-graphics met 240 fps, maar ook wordt geleverd met een verwarmde lade waarin je je gebakken kip kunt bewaren. Nee, echt waar.

"We gaan verder met onze eerste teasercampagne eerder dit jaar en we zijn zo blij dat we de fans eindelijk precies kunnen geven wat ze wilden: de KFConsole werkelijkheid maken", aldus Mark Cheevers van KFC UK & Ireland.

"We weten allemaal dat de console-oorlog wreed is, maar we hebben er alle vertrouwen in dat de KFConsole ons vlaggenschip is. Deze machine is in staat om games uit te voeren met de hoogste specificaties, en dat alles bovendien om je maaltijd warm te houden zodat je er tijdens je game-ervaring ... wat is er niet leuk aan? Als Sony of Microsoft tips willen over hoe ze de volgende keer een kippenkamer kunnen ontwerpen voor hun inspanningen, kunnen ze contact met ons opnemen. "

De KFConsole ondersteunt ook ray tracing en is "VR ready", hoewel we tot nu toe geen details over prijs of beschikbaarheid hebben kunnen vinden.

Eerlijk gezegd kunnen we niet anders dan het gevoel hebben dat het een "eenmalig" is voor PR-doeleinden.

Toch zouden we onze drumsticks graag in een kippenkamer hebben terwijl we gamen, dus wie weet? Het maakte ons sowieso zeker aan het lachen.

