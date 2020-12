Epic Games geeft Alien: Isolation gratis weg, maar niet voor lang

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Epic Games geeft regelmatig verschillende games weg in zijn winkel voor ieders favoriete prijs - gratis . De nieuwste game die die speciale behandeling krijgt, is een van onze favoriete sci-fi horrorspellen van de afgelopen jaren.

Alien: Isolation is misschien al in de wazige dagen van 2014 uitgekomen, maar dat betekent niet dat het nog steeds geen geweldige game is. Het is een sfeervolle first-person survivalgame waarvan we dachten dat het een prachtige liefdesbrief was aan de eerste film en een ware sensatie.

Beste pc-games om te kopen: fantastische games om aan je verzameling toe te voegen

Aankomende pc-games: de beste nieuwe games om naar uit te kijken in 2021 en daarna

Deze game is zo goed gemaakt dat we voelden dat sommige van de engste momenten erin gebeuren als er helemaal niet veel gebeurt. Hoogtepunten zijn onder meer add-on-inhoud waarmee je kunt spelen als Ellen Ripley (compleet met Sigourney Weaver-gelijkenis) en ja, dat is niet gratis, maar het is verdisconteerd en dus de moeite waard om tegelijkertijd te pakken.

Je kunt maar beter opschieten, want Alien: Isolation is nog maar een paar uur gratis beschikbaar en de deal eindigt om 16.00 uur GMT of 11.00 uur EST.

Op Steam kost hetzelfde spel momenteel £ 29,99, dus het is gemakkelijk in te zien dat dit de moeite waard is om in te loggen op je Epic Store-account. Als u geen account heeft, is dit het moment om u aan te melden. Het is gratis te verwerven en zal aan je bibliotheek worden toegevoegd om op elk moment in de toekomst te spelen, maar je moet snel zijn.

Geschreven door Adrian Willings.