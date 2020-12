Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Game, een videogamewinkel in het Verenigd Koninkrijk, is begonnen met het verkopen van geuren. Nee echt. Het is geen April Fools, het is gewoon een beetje feestelijk gejuich voor het einde van 2020.

De twee geuren - getiteld Call of Beauty en Eau De Plumber - verwijzen brutaal naar ieders favoriete first-person shooter, Call of Duty, en een bepaalde besnorde loodgieter (waarvan we vermoeden dat een groot Japans videogamebedrijf niet erg blij zou zijn).

Call of Beauty wordt geleverd in een glazen granaatvormige fles met een roze geur erin. De ironische beschrijving luidt: "Door de ondertoon van napalm te combineren met veerkrachtige hoge tonen van watermeloen en sigaren, kan Call of Beauty het beste worden omschreven als zo krachtig dat je neusgaten met witte vlaggen zwaaien."

Eau De Plumber, ondertussen, wordt gebotteld met een dop - geen draaidop, maar een echte Mario-achtige rode dop bovenaan - en wordt beschreven als een "Italiaans geïnspireerde parfum [dat] met diepe aardse tonen van paddenstoel, in balans met hoge tonen van perzik en madeliefje, en middentonen van graslanden. "

Het probleem is dat deze limited edition-geuren online zijn uitverkocht, nadat ze op 8 december voor het eerst te koop waren voor £ 19,99 per stuk. Te laat om ze te bemachtigen? De enige suggestie van het spel is dat je er misschien een in de winkel kunt krijgen. Veel succes als ik er een probeer op te sporen. Gebruik misschien je neus, eh ...

Geschreven door Mike Lowe.