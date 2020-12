Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 is verreweg de grootste game deze feestdagen. CD Projekt Red onthulde dat er acht miljoen pre-orders zijn verkocht, laat staan dat er op de eerste dag nieuwe exemplaren zijn gekocht, waardoor het onder GTA V en The Last of Us Part II een van de grootste games van de afgelopen tijd is.

Er zijn meerdere meldingen dat de game een heleboel bugs en glitches bevat, vooral op de PlayStation 4 en Xbox One-consoles, maar het valt niet te ontkennen hoe enorm de game qua reikwijdte en schaal is. Inderdaad, het kan een beetje overweldigend zijn als je voor het eerst voet zet in Night City.

Daarom hebben we een paar handige hints en tips voor beginners samengesteld om je op weg te helpen met Cyberpunk 2077 .

Voordat je de game zelfs maar speelt, kun je de grafische instellingen wijzigen - in ieder geval op pc en Xbox Series X.

De pc-versie heeft een enorm scala aan verschillende schuifregelaars om u te helpen de beste visuele prestaties voor uw specificaties te krijgen. De meeste consoles bieden echter niets meer dan kleine aanpassingen aan zaken als "filmkorrel" en de HDR-helderheid voor uw specifieke tv.

Eigenaren van Xbox Series X krijgen echter een extra optie. U kunt ervoor kiezen om Prestaties of Kwaliteit voorrang te geven in de instellingen. Prestaties bieden 60 fps met lagere resoluties, terwijl Kwaliteit de voorkeur geeft aan resolutie boven framesnelheden.

Vreemd genoeg is dit geen optie op een andere console, inclusief PS5 en Xbox Series S.

Om tussen de modi op Series X te wisselen, open je de instellingen op het homescreen wanneer je de game voor het eerst laadt, klik je op Graphics in de bovenste balk en je ziet een optie om tussen modi te wisselen. U kunt ook het hoofdmenu openen door op de knop Weergeven op uw Xbox draadloze controller te drukken, waarna u op dezelfde manier toegang hebt tot de instellingen.

Een van de grootste problemen die spelers op PS4 of Xbox One ervaren, is dat het soms lang duurt voordat texturen in een scène verschijnen.

Helaas, totdat dit is gepatcht door CD Projekt Red, is er geen manier om dit op te lossen op consoles van de huidige generatie, aangezien wordt aangenomen dat dit op zijn minst gedeeltelijk wordt veroorzaakt door trage leessnelheden van fysieke harde schijven (zelfs extern).

Als je echter een PS5 of Xbox Series X / S bezit, kun je dit omzeilen door de game op je interne SSD (of uitbreidingskaart ) te installeren, ook al werkt het technisch nog steeds in achterwaartse compatibiliteit voor elk.

Op PS5 moet je mogelijk de optie uitschakelen in de opslaginstellingen van de console die automatisch PS4-games op een externe schijf installeert - of verplaats je huidige installatie naar de interne schijf.

Net als wij heb je misschien de neiging om ondertitels uit te schakelen om een meeslepende ervaring te krijgen - dit is tenslotte een rollenspel. Als je er echter zeker van wilt zijn dat je alles begrijpt wat er in het spel wordt gezegd, wil je misschien de "filmische" ondertitelingsmodus inschakelen in de geluidsinstellingen. Dit vertaalt elke dialoog in belangrijke verhaalsegmenten, zodat je altijd weet wat mensen zeggen als ze een andere taal spreken.

Dit kan ook worden gedaan tijdens de verhaalsegmenten waar het belangrijk is, door naar het hoofdmenuscherm en de instellingen te gaan, net wanneer iemand iets begint uit te spreken dat u niet begrijpt. U mist de vertaling van die specifieke regel, maar de rest verschijnt dan als tekst op het scherm.

Voordat het spel begint, moet je je personage maken en een van de aangeboden keuzes is je levenspad. Je kunt kiezen tussen Nomad, Streetkid of Corpo, met elk een ander scenario / missie om je in het spel te krijgen.

Nomad start je bijvoorbeeld buiten Night City, in de Badlands. Corpo begint als medewerker van de Araska Corporation. Terwijl Streetkid je begint als een kleine crimineel die een leven opbouwt van de drukte.

De openingsproloog duurt 20-25 minuten, wanneer ze alle drie samenkomen en het verhaal op dezelfde manier van start gaat. De hoofdmissies zijn dan identiek, hoewel zijmissies kunnen verschillen, afhankelijk van het door jou gekozen levenspad. Je zult ook iets andere dialoogopties hebben, afhankelijk van je pad, wat kan helpen om sommige hoofdmissies op alternatieve manieren te voltooien.

Afgezien daarvan zal het grootste deel van je game-ervaring hetzelfde zijn.

Als je een nieuw niveau bereikt, ontvang je ook attribuut- en extra punten. Het is echter niet meteen duidelijk hoe u ze moet gebruiken, dus hopelijk helpt dit.

Attribuutpunten verbeteren je belangrijkste statistieken en kunnen worden besteed aan elk van je belangrijkste attributen: lichaam, reflexen, technische vaardigheden, intelligentie en cool. Beweeg gewoon over degene die je wilt vergroten en houd de "X" -knop (of "vierkant" op PlayStation) ingedrukt.

Vager is hoe u uw extra punten kunt toevoegen. Je moet opnieuw over een van je attributen zweven, maar deze keer op "A" (of "X" op PlayStation) drukken. Alle beschikbare voordelen voor dat kenmerktype worden weergegeven. Kies er een en houd "X" / "vierkant" erop om het punt toe te wijzen. Sommige voordelen kunnen worden gestapeld om hun effect te vergroten.

Je kunt je kleding veranderen door op de Menu-knop op een Xbox-controller of Opties-knop op PlayStation te drukken en vervolgens naar je inventaris te gaan.

Je ziet je personage in het midden en de kledingopties aan de rechterkant. Selecteer een van de verschillende kledingvakken en het geeft je de keuze tussen alle kleding die je toevallig bij je hebt (dwz gekocht of opgehaald tijdens je reis).

Er zullen enkele alternatieve kledingstukken in uw appartement zijn. Je hoeft ze alleen maar allemaal uit je kleerkast bij de deur te halen en ze aan te trekken via de hierboven beschreven stappen.

Je kunt pas een auto kopen als je een bepaald punt hebt bereikt in de hoofdmissies - ongeveer vier uur als je erop speelt zoals wij.

Helaas kun je niet zomaar een showroom binnenwandelen en een voertuig uitkiezen, je moet wachten tot er een via een sms wordt aangeboden. U kunt dan die "missie" volgen om naar de locatie te gaan om het te kopen.

Als alternatief kun je autos en motoren verdienen in andere ingestelde missies, of een Grand Theft Auto-stijl stelen. U heeft hiervoor echter specifieke attributen nodig.

Je bent je er waarschijnlijk van bewust dat Keanu Reeves Johnny Silverhand speelt, een ex-rockster die in virtuele vorm aan je vastzit. Je hebt echter wat geduld nodig voordat je hem voor het eerst te zien krijgt, aangezien ge pas verschijnt na The Heist - een enorme campagnemissie die effectief de hele proloog van het spel beëindigt.

Sommigen van jullie vragen zich misschien af hoe je een wapen in het spel kunt stoppen - je wilt tenslotte niet de hele tijd met een pistool in de gezichten van mensen zwaaien.

Het is eigenlijk heel simpel: dubbeltik gewoon op de "Y" -knop op een Xbox-controller of op de "driehoek" op PlayStation.

Onze laatste grote tip voor nu is om ervoor te zorgen dat je je game regelmatig opslaat. Dit is essentieel in alle grote RPGs en nog meer voor Cyberpunk 2077, omdat er meerdere eindes in het spel zijn en, tenzij je elke keer opnieuw wilt beginnen, kun je er verschillende zien door terug te gaan naar eerdere saves.

Bovendien ontdekten we dat sommige missies waarbij gevechten betrokken zijn, je terugsturen naar een heel vroeg checkpoint als je sterft - zelfs voordat sommige gevechtssecties die je al hebt voltooid. Daarom raden we je aan om op elk punt van een missie te sparen waar je een zwaar gevechtsgebied bent gepasseerd en kort voor het volgende.

Om dit te doen, ga je gewoon naar het menuscherm en druk je op "Y" / "driehoek" om snel op te slaan of klik op de Save Game optie en doe het handmatig.

We zullen meer tips en trucs toevoegen naarmate we meer te weten komen. Hopelijk helpen deze hierboven je voorlopig door Night City te navigeren.

Geschreven door Rik Henderson.