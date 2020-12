Among Us krijgt begin 2021 een nieuwe kaart, The Airship

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Among Us was een van de absolute doorbraakhits van 2020, werd enorm populair en hielp mensen een heel ongedwongen manier te vinden om op afstand met hun vrienden om te gaan tijdens moeilijke tijden op het gebied van socialiseren.

Hoewel de originele ruimteschipkaart de meest iconische is, zijn er andere opties voor wanneer dingen een beetje te vertrouwd beginnen te worden, en ontwikkelaar Innersloth wil in de loop van de tijd graag meer aan het spel toevoegen.

Die toezegging werpt binnenkort zijn vruchten af, na de aankondiging van een nieuwe kaart die begin 2021 uitkomt: The Airship.

️ THE AIRSHIP - Een nieuwe kaart komt begin 2021 ️



Bereid je voor, bemanningsleden. Deze aankomende (gratis!) Kaart bevat:

alle nieuwe taken

uw keuze in welke kamer u wilt beginnen

ladders ?!

en meer?



Maar vergeet die bedriegers niet die op de loer liggen ... pic.twitter.com/IU2HJGuyEY - Onder ons (@AmongUsGame) 11 december 2020

Het ziet eruit als weer een heel leuke en cartoonachtige kaart, aan boord van een steampunk-luchtschip met veel nieuwe trucs om aan te wennen, inclusief bewegende platforms, ladders en nieuwe omgevingen. Het is zeker een geweldige manier om je Among Us-sessies nieuw leven in te blazen, terwijl je kunt kiezen in welke kamer je wilt beginnen een nieuwe laag van complexiteit en potentiële dubbelhartigheid toevoegt.

We hebben nog geen exacte releasedatum en aangezien Innersloth momenteel slechts uit vier ontwikkelaars bestaat, kan het even duren voordat het verschijnt. We zullen op dat front letten op verdere duidelijkheid.

Geschreven door Max Freeman-Mills.