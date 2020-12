Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - 2020 is een vreemd jaar geweest en met meer mensen die thuis blijven hangen, zijn velen overgegaan op gamen. Als gevolg hiervan hebben zowel videogames als eSports het goed gedaan. Zozeer zelfs dat dit jaar volgens The Independent Game Developers Association de snelste groei is voor de Britse gamesindustrie.

Dit jaar is Getty Images ook de toegewijde eSports-fotograaf geworden voor FIA-gecertificeerde Gran Turismo-kampioenschappen. Dit betekent dat professionele fotografen hun best doen om fantastische in-game-afbeeldingen te maken.

Clive Rose is zon fotograaf. Een man die met de F1 Wereldkampioenschappen reist en sinds 2003 echte motorsportfotos maakt voor Getty Images. Nu heeft Clive zijn talenten gericht op in-game fotografie en dit zijn enkele van de resultaten, met woorden van de fotograaf zelf.

Australische supercars

De fotos die door de professionals zijn gemaakt, laten een breed scala aan geweldige weergaven zien tijdens de verschillende eSports-evenementen. Hier pronkt Clive in een handomdraai uit de Australische Supercars-serie:

"De Australische Supercars-serie schakelt over naar online evenementen in de nasleep van de stopzetting van Covid-19. Kiwi-superster Scott McLaughlin domineerde de eerste ronden van het kampioenschap met mede-Kiwi Shane van Gisbergen die de uiteindelijke winnaar raakte."

Momenten die ongelukkige gebeurtenissen voortzetten

Virtueel racen betekent veel minder gevaar voor de betrokkenen:

"F1-coureur Lando Norris komt langs om de echte Indycar-coureur Simon Pagenaud te ronden in de slotfase van de virtuele Indy 500. De twee zouden seconden later in botsing komen met Pagenaud die zei dat hij de naderende Norris niet had gezien, waardoor de kans op de overwinning voor jonge dollars werd beëindigd. en wat een enorme verrassing zou zijn geweest. De crash die die potentiële mogelijkheid teniet deed ... "

Regerend wereldkampioen Gran Turismo en zijn Subaru

In-game visuals resulteren vaak ook in een aantal echt mooie fotos vanuit grote hoeken. Er zit ook vaak een interessant verhaal achter elk verhaal.

"Regerend Gran Turismo-wereldkampioen Mikail Hizal door zijn hoed terug de ring in voor de eerste rondes van het FIA Gran Turismo Wereldkampioenschap met zijn geliefde Subaru. Echte verplichtingen aan zijn studie zouden de in Turkije geboren coureur uiteindelijk tot een voornamelijk sabbatjaar dwingen, maar hij deed net genoeg om zich te kwalificeren voor een plek in de wereldfinale. "

TAG Huer Porsche Supercup

"Sebastian Job van het Red Bull Esports-team leidde een consistente aanval op de titel tijdens de TAG Huer Porsche Supercup in 2020, hier te zien toen zijn titelambities van de grond kwamen tijdens de vroege uitwisselingen."

Het Philip Island-circuit

De verzameling Getty Images-fotos van deze eSports-competities omvat allerlei race-locaties en omvat prachtige sporten zoals deze:

"Shane van Gisbergen, die de Red Bull Holden bestuurde, bewees zijn sim-racegegevens om aan zijn real-world skills toe te voegen door het hele seizoen door te rijden in de Australische Supercars ESeries. Hier gezien op het mooie circuit van Philip Island."

De W-serie

Vrouwen worden ook gezien die de virtuele sporen verscheuren:

"De alleen voor vrouwen W Series sloten zich aan bij de revolutie en gingen in 2020 naar de sim-rigs in plaats van hun real-world series. De Nederlandse Beitske Visser, het opvallende talent onder het veld, won de titel met een paar races te sparen."

Valerio Gallo domineert de baan

"Een nieuwe dageraad in het Gran Turismo-tijdperk, nu de Italiaan Valerio Gallo het Europese FIA Gran Turismo-online kampioenschap 2020 domineert en daarbij een regionale finaleplaats veiligstelt."

De Suzuka steekt over

"Het fantastische vermogen van Sim Racing om onbeperkte toegang voor fotografie mogelijk te maken, zorgt voor een aantal nieuwe invalshoeken op oude plaatsen. Hier navigeren de deelnemers uit de W-serie door Suzukas unieke cross-over sectie."

Cody Nikola Latkowski

"Cody Nikola Latkowski uit Australië probeert boete te doen voor zijn nipte nederlaag in de FIA Gran Turismo World Tour Rd.1 in het begin van het jaar voorafgaand aan de wereldwijde sluiting. Hier in actie gezien in de straten van Tokio tijdens het online kampioenschap. Cody zou gaan. op om zijn plek veilig te stellen en in de rij te staan voor zijn volgende kans op de GT-kroon in december 2020. "

Baptiste Beauvois

"Europese Gran Turismo-lader Baptiste Beauvois uit Frankrijk laadt zijn Mercedes Groep B-auto op in Monza tijdens de FIA Gran Turismo Regionale kwalificaties."

Zonsondergang over Monza

"Aan het einde van het jaar gaat het FIA Gran Turismo Wereldkampioenschap door zijn laatste kwalificatieronden met een prachtig herfstlicht op Monza. Groep B-autos en een zonsondergang, wat wil je nog meer ?!"

Unieke schijven

"Deelnemers hebben de mogelijkheid om unieke ritten uit te proberen op fantastische plekken in de virtuele wereld. Duik erin en kijk wat je leuk vindt…."

Geschreven door Adrian Willings.