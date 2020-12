The Mandalorian speelt de hoofdrol in het nieuwe Fortnite-seizoen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De strijd tegen Galactus is voorbij - Fortnites langlopende verhaallijn die aansluit bij het Marvel-universum is voorbij, althans voorlopig, met spelers die samenwerken om de enorme slechterik tijdens een live-evenement te verslaan.

Nu heeft Epic Games de zaken opgevolgd door de wraps uit het nieuwe seizoen van inhoud te halen - formeel genaamd Chapter 2 Season 5 - Zero Point.

Het ziet eruit als een beetje meer van een reeks verschillende soorten inhoud, vergeleken met de updates met een strakker thema van de afgelopen paar seizoenen, waar iedereen die niet aan boord van de Marvel-trein is gekomen, ongetwijfeld tevreden zal zijn.

Er is een reeks nieuwe helden om de gedaante van te nemen, van mythische krijgers tot futuristische jagers, maar omdat dit Fortnite is, is er nog steeds een absoluut blockbuster-merk dat zijn weg naar het spel vindt.

Spelers kunnen skins oppikken van The Mandalorian, de populaire Star Wars-show, en ze laten lijken en klinken als de titulaire premiejager, compleet met zijn kleine sidekick, Grogu.

Er is natuurlijk een nieuwe gevechtspas om te kopen en te voltooien, die toegang geeft tot heel veel nieuwe cosmetica, en je kunt meer informatie vinden over wat er nieuw is op de website van Epic .

Geschreven door Max Freeman-Mills.