(Pocket-lint) - Epic heeft een maandelijkse abonnementsservice geïntroduceerd genaamd Fortnite Crew. Dit is wat u erover moet weten.

Epic biedt in wezen een service voor diegenen die geld willen uitgeven in Fortnite . Voor een maandelijks bedrag kunnen Fortnite-spelers 1.000 Vbucks (Fortnite's in-game valuta), een nieuwe personage-skin en uitrusting, en toegang tot de gevechtspas van het huidige seizoen krijgen. De afbeelding hierboven toont het eerste teken dat is opgenomen.

Epic zei dat het personage en zijn outfit en accessoire alleen beschikbaar zijn bij Fortnite Crew en "nooit zullen worden verkocht of weggegeven aan niet-crew-leden".

Epic Games

Opmerking: als je de Battle Pass van het huidige seizoen al hebt gekocht, wordt 950 V-Bucks teruggestort op je account.

In de VS kost Fortnite Crew $ 11,99 per maand en in het VK £ 9,99 per maand. Je kunt je Fortnite Crew-abonnement op elk moment opzeggen.

Het Fortnite Crew-abonnement kan rechtstreeks worden gekocht via de Item Shop of het Battle Pass-aankoopscherm. Om je abonnement op te zeggen, ga je direct in de game naar het tabblad Fortnite Crew. Het zal u begeleiden op basis van uw apparaat.

Je Fortnite Crew-abonnement is gekoppeld aan het platform waarop je het hebt gekocht (Xbox, PlayStation, Switch, enz.). Hoewel je toegang hebt tot de items die je op verschillende platforms ontvangt, zei Epic dat de V-Bucks die je ontvangt "mogelijk niet inwisselbaar zijn" op andere platforms.

Ga voor meer informatie naar de Fortnite Crew FAQ-pagina.