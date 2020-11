Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is acht jaar geleden dat de laatste James Bond-videogame werd uitgebracht - Activisions 007 Legends . Sindsdien nada.

Daarom zijn we enthousiast over de aankondiging dat Hitman-ontwikkelaar IO Interactive de rechten heeft veiliggesteld en werkt aan een geheel nieuw avontuur met in de hoofdrol Bond, momenteel getiteld Project 007.

De game zal zich concentreren op het oorsprongsverhaal van de Britse superspion, waarbij spelers voor het eerst hun 00-status moeten verdienen.

Het zal gemaakt worden voor alle "moderne systemen en platforms" - dus waarschijnlijk PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC, Switch en Stadia.

Hoewel het is aangekondigd, staat het ontwikkelingsproces nog maar in de kinderschoenen, dus het is nog niet bekend wanneer Project 007 zou kunnen verschijnen. IO heeft onthuld dat het nog steeds "talent" inhuurt om het spel te helpen maken.

"Het is waar dat af en toe de sterren in onze branche op één lijn liggen", aldus Hakan Abrak, CEO van de studio.

"Het maken van een origineel Bond-spel is een monumentale onderneming en ik geloof echt dat IO Interactive, in nauwe samenwerking met onze creatieve partners bij EON en MGM, iets buitengewoons kan opleveren voor onze spelers en gemeenschappen. Ons gepassioneerde team is verheugd om hun creativiteit te ontketenen in het iconische James Bond-universum en maak de meest ambitieuze game in de geschiedenis van onze studio. "

We hebben er alle vertrouwen in dat het ook kan, gezien hoeveel we houden van de Hitman-reboot en het meest recente vervolg. Ze zijn erg Bondesk in hun wereldomvattende niveaus en themas van internationale spionage.

Je kunt tijdens de ontwikkeling meer informatie vinden over het spel op een speciale website op 007.ioi.dk.

Geschreven door Rik Henderson.