WWE Supercard Seizoen 7: Top 5 belangrijkste nieuwe functies en wijzigingen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WWE Supercard is enorm gegroeid sinds de introductie voor Android en iOS in 2014. De community is enorm en de game zelf is in al die jaren aanzienlijk veranderd.

We spelen het zelf sinds seizoen 2 en gaan door met dagelijks, dus we grepen de kans om een voorproefje te krijgen van de veranderingen die deze week komen met een update van seizoen 7.

Velen van hen zijn ook belangrijk - met nieuwe vaardigheden, technieken, kaartlagen (natuurlijk) en meer. Hier zijn dan de grote veranderingen die naar WWE Supercard komen en een korte uitleg van het spel voor nieuwkomers.

WWE Supercard is een mobiel kaartgevechtspel met de worstelende supersterren uit heden en verleden die op de wekelijkse programmering van WWE verschijnen: Raw, Smackdown, NXT en NXT UK.

Spelers bouwen een stel supersterren, zowel mannen als vrouwen, om zowel AI- als PVP-tegenstanders in de ring te verslaan in een aantal verschillende spelmodi. De supersterren hebben elk een aantal belangrijke statistieken op basis van hun tegenhangers in het echte leven en kunnen worden getraind om krachtiger te zijn, apparatuur toe te voegen, tagteams te vormen en meer.

Ze zijn ook beschikbaar op meerdere niveaus, met nieuwe niveaus van krachtigere kaarten die gedurende het kalenderjaar worden vrijgegeven - waardoor regelmatige spelers altijd manieren krijgen om hun kaartspellen te verbeteren en er constant naar streven om de beste verzameling te hebben.

Teams van spelers kunnen ook worden gevormd - net als clans - om tegen andere teams te vechten en nieuwe kaarten te winnen. Hoewel alle kaarten ook in bijna elke spelmodus kunnen worden gewonnen, door ze te verzamelen uit verborgen ontwerpkeuzes. Om de zoveel tijd wordt een kaart uit de huidige laag van de speler toegekend om hem vooruit te helpen.

Elk gevecht zelf speelt zich een beetje af als een meer gecompliceerd spel van Top Trumps. De statistieken van een superster worden vergeleken met die van hun tegenstander en degene met de hoogste waarde wint. Er komt veel meer bij kijken, maar dat is in wezen de basis.

WWE Supercard is hier beschikbaar voor iOS in de Apple App Store en voor Android op Google Play hier . Je kunt het hier ook downloaden voor Amazon Fire-tablets .

Nu naar de belangrijkste nieuwe functies voor seizoen 7 ...

Net als bij eerdere seizoensupdates, worden er drie nieuwe niveaus geïntroduceerd met seizoen 7: Bio-Mechanical, Swarm en Behemoth. Ze worden in die volgorde steeds krachtiger.

Gebeurteniskaarten niet meegerekend, die later zullen worden toegevoegd, bestaat de biomechanische laag uit 164 initiële kaarten, net als Swarm, terwijl Behemoth in eerste instantie 152 supersterren in de set heeft.

De game stelt ook de onderste laag (die in seizoen 6 Beast was) opnieuw in op Gothic.

Een extra nieuwe functie - Collecties - is te vinden in de catalogus van het spel. Als je dit jaar een set specifieke kaarten op één niveau behaalt, krijg je een nieuwe kaart op een hoger niveau. Verzamel bijvoorbeeld de Swarm-versies van Xavier Woods, The Boogeyman, Shinsuke Nakamura, Edge, Nikki Cross en Naomi en je kunt een willekeurige Behemoth-kaart claimen.

Naast de gebruikelijke statistieken voor Power, Toughness, Speed, Charisma en Ability, krijgt elke superster nu een techniek toegewezen op basis van zijn of haar echte stijl. Deze technieken kunnen sommige bonussen of resultaten van de volgende wedstrijd waarin de superster is betrokken, wijzigen.

Dit betekent dat zelfs als je een wedstrijd verliest (in elke spelmodus), je een grotere kans maakt om de volgende te winnen, ongeacht de tegenstander.

Een vechter (zoals Roman Reigns of Kane) zou bijvoorbeeld de omkeringstechniek kunnen hebben en een kans van 15 procent krijgen om een verlies onmiddellijk opnieuw te spelen met een andere statistische match-up.

Merk echter op dat een professionele kaart maar één techniek kan hebben en dat je misschien twee kaarten combineert met afzonderlijke technieken (aangezien ze willekeurig worden toegewezen op basis van hun stijltypes). U wordt in dat geval gevraagd om te kiezen welke u wilt toewijzen.

Technieken kunnen ook worden verbeterd door wedstrijden te spelen, of verwisseld door middel van shuffelen (wat credits kost).

Het voegt zeker meer variatie toe aan het spel.

Dit is een makkelijke. In de loop der jaren zijn kaarten belachelijk krachtig geworden, waarbij elke laag de laatste tijd hogere statistieken heeft gekregen. Dit betekent dat, hoewel de game oorspronkelijk begon met statistieken uit de jaren 100, de laatste laag van seizoen 6 - SummerSlam 20 - kon worden verhoogd en geprofileerd om miljoenen statistieken te hebben.

Dit maakt het veel moeilijker om direct te beoordelen of hij of zij een gevecht tegen een rivaliserende kaart zal winnen. Ontwikkelaar Cat Daddy kapt daarom de statistieken in de toekomst af - en zorgt ervoor dat kaarten niet meer dan vier getallen per stat tegelijkertijd op het scherm hebben.

Dat betekent dat een kaart die 3.800.000 zou hebben gehad als statistiek, nu wordt vermeld als 3.800M. Ze verliezen geen kracht, het maakt het alleen veel gemakkelijker om in één oogopslag te lezen. Statistieken onder een miljoen worden afgekapt tot de dichtstbijzijnde 100.000.

Een grote verandering in de manier waarop de spelmodi werken, is te vinden in een nieuwe PVP-sectie op de homepage.

Hierin zie je alle PVP-spelmodi die tegelijkertijd beschikbaar zijn: War, Royal Rumble, Womens Royal Rumble, Elimination Chamber en Womens Elimination Chamber. Je kunt kiezen om ze allemaal te spelen, zolang je maar een beschikbare wedstrijd hebt. Je wordt dienovereenkomstig beloond met momentum en SuperCoins (afhankelijk van de spelmodus).

Dus als je sneller door games wilt razen, kun je ervoor kiezen om je aanvallen in War te gebruiken, maar je krijgt minder momentumpunten en SC dan bijvoorbeeld Royal Rumble. Conceptkeuzes kunnen ook variëren, afhankelijk van de modus die u kiest.

Kortom, je hoeft niet langer te wachten op Cat Daddys cyclus om naar de spelmodus te gaan die je het leukst vindt.

Een laatste belangrijke functie die een groot verschil kan maken in wedstrijden is SuperMove.

Tijdens een gevecht activeren je kaarten een nieuwe SuperMove Energiemeter. Het blijft gevuld met spelmodi en wedstrijden.

Als het vol is, kan het worden losgelaten tijdens een wedstrijd die je lijkt te verliezen om het tij te keren. Misschien vermindert u het aantal keren dat u geforceerd moet stoppen.

Er zullen enkele andere nieuwe functies en tweaks zijn die we niet hebben kunnen zien in de demo-build waartoe we toegang hadden. Deze omvatten de nieuwe WarGames-evenementmodus, die niet beschikbaar zal zijn bij de eerste update van seizoen 7, maar in december 2020 komt.

We kunnen je echter vertellen dat er zowel mannelijke als vrouwelijke decks nodig zijn, met elk 16 topkaarten.

We kunnen je ook vertellen dat er een nieuw gedeelte Draft Picks op de startpagina is, zodat je geen gevecht hoeft te spelen om conceptpicks te krijgen die je misschien niet hebt kunnen claimen (bijvoorbeeld, je had te veel kaarten in je deck nu al).

Daarover gesproken, kaartlimieten zijn identiek aan seizoen 6: 400 supersterren / ondersteuning, 100 apparatuur, 100 verbeteringen.

Een andere grote verandering komt met de beloningsladder, hoewel die voor ons bleef crashen (was tenslotte een vroege build). Volgens Cat Daddy hoef je niet langer 15.000 spellen te spelen om een beloning aan de bovenkant van de schaal te krijgen.

En tot slot hebben we niet veel te zien gekregen van de laatste winkel of hoe SuperCoins kunnen worden uitgegeven. Maar we komen er graag met alle andere spelers achter op woensdag 18 november 2020 wanneer seizoen 7 eindelijk beschikbaar is. We zien je daar.

Geschreven door Rik Henderson.