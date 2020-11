Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De PS4-verpakking voor Cyberpunk 2077 is naar verluidt gelekt, waaruit blijkt dat de fysieke kopie van de game op twee Blu-ray-schijven en de uiteindelijke bestandsgrootte zal komen.

Maar hoewel dat verontrustend klinkt - vooral voor mensen met weinig opslagruimte op de harde schijf of een trage breedband - is het niet zo erg als aanvankelijk werd gevreesd.

De game neemt naar verluidt 70 GB HDD-ruimte in beslag op een PS4. Dat is een stuk minder dan Red Dead Redemption 2 (105 GB) en GTA 5 (94 GB). Het is ook minder dat The Last of Us Part 2 (78,3 GB).

En wat betreft de twee schijven, is het waarschijnlijk dat de ene wordt gebruikt voor gegevensoverdracht tijdens de installatie, terwijl de andere nodig is om het spel te spelen, dwz. je hebt niet beide nodig om het spel te spelen nadat het is geïnstalleerd. Dit is bijvoorbeeld hetzelfde in TLOU Part 2.

Fotos van de zaak zijn gepost door AltChar, hoewel we niet helemaal zeker zijn van de bron van de site.

Ook vermeld op de achterkant zijn de volgende:

Wereld compendium

Stickers

Ansichtkaarten

Game kaart

Toegang tot digitale inhoud

Cyberpunk 2077 wordt op 10 december wereldwijd uitgebracht voor PS4, Xbox One, pc en Google Stadia. De PS5- en Xbox Series X / S-versies verschijnen begin volgend jaar.

Je kunt meer over de game te weten komen tijdens de volgende Night City Wire online stream van CD Projekt Red deze week, die op donderdag 19 november om 17:00 uur GMT begint.

Geschreven door Rik Henderson.