Fortnite is vanaf dag 1 beschikbaar voor PS5 en Xbox Series X / S

(Pocket-lint) - Verrassend absoluut niemand, Epic Games heeft bevestigd dat zijn enorme free battle royale-sensatie, Fortnite, op de eerste dag beschikbaar zal zijn voor nieuwe eigenaren van zowel de PlayStation 5 als de Xbox Series X of S.

De enorme titel was waarschijnlijk altijd een lanceringsgame voor de consoles, gezien het enorme succes op de bestaande generatie apparaten, en Epic heeft bevestigd dat deze aanwezig en correct zal zijn, met enkele welkome verbeteringen mogelijk gemaakt door de nieuwe technologie. .

De lijst met functies is enigszins gecompliceerd door de serie S met een lager vermogen, maar te beginnen met de PlayStation 5 en Xbox Series X, de twee vlaggenschepen, krijgen spelers 4K-beelden met 60 fps, wat een enorme sprong is ten opzichte van wat de huidige consoles beheren.

PS5- en Series X-spelers zullen ook profiteren van nieuwe dynamische fysica en visuals, die zorgen voor meer omgevingsdetails en reacties op zaken als explosies en betere rook- en vloeistofsimulatie.

De Series S zal die nieuwe fysica en visuals echter niet krijgen en zal draaien op 60 FPS in 1080p, wat een beetje een stap terug is - we hadden waarschijnlijk gehoopt dat het de 1440p-markering zou bereiken waar de Series S op lijkt afgestemd .

De veelbesproken DualSense-controller van de PS5 krijgt ook een aantal speciaal ontworpen haptiek zodat spelers meeslepend kunnen genieten tijdens het spelen, wat geweldig is om te horen. Ten slotte kunnen PS5-spelers ook de nieuwe gebruikersinterface van de console gebruiken om hun favoriete modus rechtstreeks vanuit het startmenu van de PS5 te selecteren, waardoor verspilde tijd in menus wordt voorkomen.

Gamen met een gesplitst scherm draait nu op 60 fps op alle next-gen consoles, nog een welkome verandering. Matches worden ook sneller geladen, aangezien SSDs in alle nieuwe boxen aanwezig zijn.

Geschreven door Max Freeman-Mills.