(Pocket-lint) - Het is al een hele tijd geleden sinds de aankondiging van Playdate , een nieuwe draagbare spelconsole die de nadruk meer legt op creativiteit en eigenzinnigheid dan op grafische getrouwheid.

De onthulling zorgde voor een grote sprong in een wereld waarin consoles en gaming-telefoons meer dan een beetje homogeen aanvoelen, en zichzelf presenteren als een klein geel vierkantje met weinig knoppen, een opvallende zwengel en een zwart-wit scherm met lage resolutie.

Het wordt de thuisbasis van een evoluerende reeks korte en unieke indie-ervaringen, gebruikmakend van het unieke besturingsschema om nieuwe stukjes plezier op te roepen tijdens de contentseizoenen waarop gebruikers zich zullen abonneren, en er zijn genoeg enthousiaste fans die gretig wachten om het te proberen. uit.

Nu, na een beetje radiostilte en een aantal begrijpelijke vertragingen terwijl 2020 het leuk had met ons allemaal, heeft Playdate een welkome update uitgegeven om te bevestigen dat het begin 2021 bestellingen voor de console zou moeten aannemen en verzenden.

Er zijn tal van andere sappige details in de update, inclusief informatie over hoe de eenheden worden verpakt, hoeveel van hen er zullen zijn in de eerste golf (20.000) en welk nieuws we kunnen verwachten tussen nu en de lancering, wat zou moeten bevatten details van de games waarmee het apparaat wordt geleverd, en video ervan in actie.

Maar tot die tijd wachten we nog steeds met ingehouden adem om te zien wat voor leuke kleine weetjes ontwikkelaars zullen bedenken voor dit onmiskenbaar unieke vooruitzicht.

