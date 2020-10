Het concept van Atari Hotels lijkt in het echt op Cyberpunk 2077

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Voor het eerst aangekondigd in januari 2020, wisten we al dat Atari - in samenwerking met GSD Group - in de hotelgame stapte en van plan was gaming-geïnspireerde ervaringen te bieden in de geplande toekomstige accommodatie.

Maar negen maanden later zijn deze nieuwe conceptbeelden van Atari Hotels zo niet van deze wereld dat ze meer lijken op het hyperkleurige landschap van Cyberpunk 2077 dat werkelijkheid gaat worden.

De reden daarvoor is dat Gensler - een toonaangevend architectuur-, ontwerp- en planningsbureau - achter het concept staat. De visie van het bedrijf is net zo next-gen als de nieuwe Xbox Series X en PlayStation 5 - ondanks dat het gebaseerd is op de klassieke Atari uit de jaren 80 - en is gericht op "de gamer in ons allemaal".

Dus wat kunt u verwachten van Atari Hotels? Deze toekomstige realiteit, gepland voor lancering in de VS, omvat "retro-gaming- en esports-locaties, meeslepend entertainment, mixed reality-programmering en digitale studios", aldus de officiële website van Atari Hotels . Plus, maar natuurlijk, een slaapplaats - niet minder in "gestileerde kamers geïnspireerd door geweldige sciencefictionverhalen".

Tegen de tijd dat Atari Hotels een realiteit is, bezetten we misschien allemaal een meer Cyberpunk 2077-achtige wereld, dus deze conceptafbeeldingen lijken misschien gewoon het nieuwe normaal. Maar wat een verbluffende visie is het inderdaad - en zeker beter dan een Pong- of Centipede-hotel, toch?

Geschreven door Mike Lowe.