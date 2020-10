De nieuwste retro miniconsole is ... Pong

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De rage van de mini-retroconsole is niet verdwenen, maar er is een argument dat het een beetje is afgezwakt, al was het maar omdat de meeste van de grote oude consoles nu in microvorm zijn nagebouwd.

Atari stapt echter in de bres om de wielen draaiende te houden door een andere, zeer specifieke miniconsole vrij te geven die een beetje meer een alles-in-één is. De Atari Mini Pong Jr. is een kleine versie van het iconische spel.

De console is volledig draagbaar en heeft een eigen scherm, dat veel lijkt op een gigantische arcade-tafelgrote Pong-eenheid die is verkleind tot handheld-formaat. Het heeft twee bedieningsknoppen waarmee spelers elkaar tegen elkaar kunnen opnemen.

Het LCD-scherm houdt visueel vrij traditioneel vast, houdt dingen zwart en wit en voegt slechts een paar kleine versieringen toe om animaties en dergelijke te stuiteren.

Het wordt allemaal gevoed door een batterij, in de vorm van drie AA-batterijen, of via een USB-kabel als je graag vastgebonden bent, en je kunt natuurlijk ook tegen de AI spelen als je geen tegenstander bij de hand hebt. .

Hoewel de console blijkbaar deze feestdagen beschikbaar zal zijn, is de belangrijkste variabele van de prijs nog steeds onbekend. Immers, als de nieuwigheid eenmaal is uitgewerkt, zal dit ding letterlijk alleen Pong spelen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.