XCOM 2 komt op 5 november naar iOS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Feral Interactive, de ontwikkelaar achter de uitstekende iOS-poorten van Company of Heroes en Tropico, brengt XCOM 2 nu naar iPhone en iPad.

De strategieserie is beschikbaar vanaf 5 november en draait op iPhones vanaf de iPhone 7 Plus en hoger - inclusief de tweede generatie iPhone SE - en alle iPad Pro-modellen. Het werkt ook op de 5e generatie iPad mini, 7e generatie iPad en de laatste twee iPad Airs (inclusief de nieuwste ).

Het vereist 8,5 GB gratis opslagruimte.

Het heet XCOM 2 Collection en bevat alle inhoud van XCOM 2: War of the Chosen, plus de vier DLC-pakketten die zijn uitgebracht voor pc en andere formaten. Dat is niet helemaal hetzelfde als de onlangs uitgebrachte Switch-bundel met dezelfde naam, die ook de originele XCOM 2-missies bevat.

De prijzen voor de iOS-collectie zijn £ 23,99 in het VK, $ 24,99 in de Verenigde Staten en € 27,99 in de VS. Dat lijkt misschien een beetje steil voor een mobiele game, maar er is veel inhoud. Bovendien voelen we het turn-based karakter van XCOM-pakken heel goed spelen op een tablet of telefoon, en de strakke missiestructuur is ideaal voor korte uitbarstingen van speltijd.

Geschreven door Rik Henderson.