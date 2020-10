Wat is Among Us, en hoe speel ik het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is eerlijk om te zeggen dat 2020 een jaar is geweest voor game-crazes. Neem de explosieve lanceringen van titels als Animal Crossing: New Horizons , Call of Duty: Warzone en Fall Guys: Ultimate Knockout , om er maar een paar te noemen. Het is niet beperkt door genre, maar in plaats daarvan door de leuke factor.

De nieuwste in deze reeks hits is echter de kleinste en meest bescheiden tot nu toe - in feite is het niet eens een nieuw gelanceerde game. Among Us is al een tijdje uitgeschakeld en viel soms uit tot bijna geen spelers. Dit jaar is het echter herontdekt en is de sociale gameplay een enorme hit geworden, wat navolgers en heel veel interesse wekt. Als je echter meer wilt weten over wat het spel eigenlijk is en hoe je het zelf kunt spelen, lees dan verder.

Among Us is een partij-achtig bedrogspel dat eigenlijk extreem eenvoudig is, en daarom werkt het zo mooi. Elke speler neemt de rol aan van een tekenfilm ruimtemens aan boord van een schip dat behoorlijk dringend moet worden gerepareerd. De spelerspool heeft een lange lijst met taken die ze moeten voltooien in de loop van een reeks korte, getimede rondes.

De twist is echter dat een of meer van de spelers eigenlijk bedriegers zijn, in het geheim moorddadige buitenaardse wezens die de gedaante van een bemanningslid aannemen. Hun doel is om op te gaan in de activiteit en het voltooien van taken, terwijl ze alle geheime kansen grijpen om bemanningsleden onmiddellijk te vermoorden totdat er niemand meer is.

De bemanning wint als ze al hun taken voltooien zonder te worden vermoord, terwijl de bedriegers winnen als ze eerst alle bemanningsleden doden. Spelers kunnen echter alleen met elkaar communiceren via voicechat tussen de rondes door, wat betekent dat je alleen contact hebt om te verklaren waarom je absoluut geen geheime buitenaardse moordenaar bent.

Bovendien betekent het top-down-gezichtspunt dat beperkte gezichtspunten en perspectieven spelers dwingen bij elkaar te blijven als ze echt zeker willen weten van wat ze doen, wat ook tot grappige omstandigheden kan leiden.

Het is een briljant, eenvoudig concept dat eindeloos plezier mogelijk maakt, aangezien elke ronde anders verloopt en mensen verschillende strategieën gebruiken om elkaar te bedriegen en te misleiden, of om buitenaardse wezens te betrappen terwijl ze vuile daden doen.

Among Us kan via Steam worden gekocht en gedownload naar je pc, voor een zeer redelijke prijs - en vanwege de supereenvoudige graphics en kunst van het spel, kan het op vrijwel elke machine draaien die je maar wilt.

De echte pro-tip is echter deze - Among Us is gratis op mobiel! Ga gewoon naar de Apple App Store of Google Play Store om het voor de lage prijs van absoluut niets te pakken, en je kunt het volledig spelen zonder een cent uit te geven. Bovendien zou je kunnen ontdekken dat spelen op een mobiel het gemakkelijker maakt om naar een Discord-chat of groepsgesprek te gaan met vrienden die het ook willen proberen, voor een bewegingsvriendelijke, minder stille sfeer.

Gamen heeft een beetje een geschiedenis als het gaat om nieuwe genres of geweldige hits die onmiddellijk imitators voortbrengen, dus het is geen verrassing dat het al is begonnen wat Among Us betreft. De eerste grote copycat-versie is verschenen in de vorm van een kaart in de creatieve modus van Fortnite, sluw genaamd Amidst Us.

Het speelt met precies dezelfde regels als Among Us, behalve dat de voor de hand liggende verandering is dat je op de grond bent met een derde persoonsperspectief in plaats van het bovenaanzicht van het origineel. Dit verandert een beetje van het spelgevoel en inderdaad hoe je zou kunnen worden geadviseerd om strategisch te spelen, maar alle andere regels zijn van toepassing, en het ziet eruit als een even leuke tijd.

Je kunt alles wat je nodig hebt om toegang te krijgen tot de kaart in de bovenstaande Tweet zien, dus als je zin hebt om wat Under Us-plezier te beleven in Fortnite, ben je slechts een paar klikken verwijderd van dit.

Voorlopig is dat de meest gangbare imitator die er is, maar we zouden in de gaten houden - waar er een komt, zullen er waarschijnlijk meer volgen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.