(Pocket-lint) - Als dank aan het hardwerkende personeel van de Britse National Health Service hebben de geweldige mensen van Bossa Studios besloten om Surgeon Simulator 2 gratis weg te geven aan NHS-werknemers.

Met de game kunnen echte zorgverleners hun chirurgische vaardigheden oefenen zonder het gevaar van levensbedreigende ongelukken.

Surgeon Simulator 2 wordt gepitcht als "... de technisch meest geavanceerde (maar minst realistische) chirurgische simulator ooit gemaakt". Kijk eens naar de trailer en je zult snel beseffen dat dit geen serieuze simulator is waarmee je je scalpelvaardigheden kunt verbeteren, maar eerder een leuke onderbreking van de realiteit.

Oké, dus Surgeon Simulator staat misschien niet bekend als de meest nauwkeurige game in het simulatiegenre, maar dat betekent niet dat het niet vermakelijk is. In feite is het misschien de perfecte downtime van een zware dag.

Als je een voorproefje wilt krijgen van hoe het is voordat je erin duikt, kun je een echte dokter zien die het speelt voor ieders kijkplezier. Dr. Idris Morgan streamt de game op Twitch en heeft een YouTube-kanaal dat ook de moeite van het bekijken waard is.

Om een gratis exemplaar van het spel te downloaden, heb je alleen een legitieme e-mail van de NHS nodig en natuurlijk een pc om het op te spelen. Volg deze link , vul het formulier in en ga spelen.

Voor normale mensen is de game beschikbaar om te kopen in de Epic Store .

