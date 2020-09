Atari VCS zal binnenkort eindelijk in handen van de geldschieters zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De veel vertraagde Atari VCS- console zal binnenkort eindelijk bij Indiegogo-backers zijn.

Na voor het eerst aangekondigd te zijn in de zomer van 2017 en vervolgens te reserveren voor pre-order op de crowdfunding-website in mei 2018, zal de gaming- en mediamachine worden verzonden naar degenen die al $ 400 hebben verdiend. De exclusieve Atari VCS 800 Collectors Edition wordt als een van de eersten verzonden.

Andere eenheden zijn voorbereid en zijn klaar om naar de VS te worden verzonden voor distributie, beweert het Atari VCS-team.

De Atari VCS is meer dan alleen een opnieuw gemaakte retro-console. Hoewel het toegang heeft tot retrogames, is het ook een volwaardige, verbonden mediaspeler, met partnerschappen met bijvoorbeeld Plex waardoor het afspelen van films en tv-programmas mogelijk is.

Het is in staat tot 4K 60fps streaming, terwijl deals met GameVolt, Ultra en Ataris overname van Wonder een groot aantal gamedownloads en toegang tot vele anderen zullen bieden via cloudgamingdiensten.

Hopelijk betekent de aankondiging dat de productie van de Atari VCS in volle gang is, ook dat het beschikbaar zou moeten zijn voor degenen die er oorspronkelijk niet achter stonden.

Een "all-in" -bundel, inclusief de console, gamepad en jostick, is beschikbaar voor pre-order in de VS en kost $ 389,99. We laten het je weten wanneer we meer horen over de beschikbaarheid van Britse en Europese eenheden.

Geschreven door Rik Henderson.