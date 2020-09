Ontvang gratis Watch Dogs 2, Football Manager 2020 en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Epic Games heeft regelmatig geweldige aanbiedingen in zijn winkel. Deze omvatten gratis games die u kunt pakken en houden zonder een cent uit te geven.

Op dit moment bevat de lijst met gratis spellen momenteel Watch Dogs 2 , Football Manager 2020 en Stick It To The Man! Hoewel er niet lang meer overblijft om die deals te sluiten, zullen ze vandaag eindigen.

De gaming deals stoppen daar ook niet. Als je ergens anders in de winkel kijkt, zul je zien dat je Rocket League niet alleen gratis kunt pakken, maar dat je daarbij ook de bonusaanbieding krijgt van een gratis voucher van $ 10 / £ 10 wanneer je deze ontvangt.

Het is tijd voor #TakeYourShot



Download Rocket League gratis in de Epic Games Store en ontvang vandaag een Epic Coupon van $ 10! https://t.co/m10SUqpTW8 pic.twitter.com/2el37LBiIN - Epic Games Store (@EpicGames) 23 september 2020

De notities luidden:

"Je ontvangt een Epic Coupon voor het plaatsen van een bestelling voor Rocket League tot 23 oktober 2020 om 11:00 uur Eastern Time. Alle Epic Coupons die je ontvangt na het plaatsen van een bestelling voor Rocket League vervallen op 1 november 2020, 2:59 uur Eastern Time."

Er is dus genoeg tijd om van deze aanbieding te profiteren en daarna nog meer gratis games of kortingen op games te bemachtigen die je toch al wilde kopen. Lijkt ons een koopje.

Dit soort Epic Games Store-deals vinden wekelijks plaats, met gratis games die elke week voor je beschikbaar zijn. RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition is een van de volgende games die vanaf later vandaag gratis beschikbaar zal zijn. En natuurlijk is er altijd Fortnite.

De spellen krijgen is eenvoudig. Log in op je Epic Games-account en ga naar de gratis games-pagina . Door op elk van de spellen te klikken, kunt u de spellen "ophalen" en ze aan uw bibliotheek toevoegen.

Maak je geen zorgen, je hebt die spellen nog steeds als de week voorbij is. Je speeltijd is dus niet beperkt, maar de kans om ze te krijgen vervalt als je het niet doet voordat de volgende game is aangekondigd.

Geschreven door Adrian Willings.