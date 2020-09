Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er zijn veel dingen veranderd sinds No Mans Sky voor het eerst werd gelanceerd. Hello Games heeft oneindig veel moeite gedaan om de game te verbeteren met verschillende updates die alles toevoegen, van multiplayer tot virtual reality-ondersteuning.

Nu plagen de ontwikkelaars nog meer met de aankondiging van een nieuwe update, bekend als Origins, die deze week komt. Hoewel er nog maar weinig is onthuld, heeft de oprichter van Hello Games, Sean Murray, gezegd dat de nieuwe update "het begin is van iets nieuws".

Wat is No Mans Sky en waarom zou je er om geven?

No Mans Sky-tips voor beginners: essentiële dingen om te weten om vooruit te komen in de ruimterace

2020 is misschien een beetje een waardeloos jaar voor de meesten van ons, maar het is een goed jaar geweest voor de game, mede dankzij die eerdere updates.

Recente patches bevatten zelfs handige functies zoals een Exo Mech-pak , procedureel gegenereerde vrachtschepen , platformonafhankelijke multiplayer en nog veel meer.

Hello Games heeft hier iets meer over gesproken in een recente blogpost:

"We weten dat er in de community een enorme honger is naar content van No Mans Sky, en het team heeft dit jaar hard gewerkt om te presteren in moeilijke omstandigheden. We zijn stil geweest, maar we luisteren altijd en focussen ons op het verbeteren van de game die ons team houdt van en voelt zo gepassioneerd over. "

De Origins-update komt ergens deze week en meer informatie zal volgen.

No Mans Sky Origins komt volgende week uit



༼ つ _ ༽ つhttps://t.co/O6qzdiQe3g pic.twitter.com/8WpFsoEhg7 - Sean Murray (@NoMansSky) 18 september 2020

Geschreven door Adrian Willings.