(Pocket-lint) - De originele Crysis is ontworpen om zo toekomstgericht te zijn dat gaminghardware destijds niet overweg kon met maximale instellingen. Het lijkt erop dat Crysis Remastered hetzelfde doel heeft.

Crysis Remastered wordt vandaag gelanceerd en die game neemt de originele game uit 2007 en geeft het een geweldige make-over met hardwareversnelling, ray tracing en verbluffende beelden.

Er wordt zelfs gezegd dat de nieuwe game werkt met een resolutie tot 8K als je machine het aankan en dat is het probleem, want je hebt misschien niet de kracht, althans niet in de Can it run Crysis-modus.

Dat klopt, Crytek heeft een modus speciaal ontworpen voor de meme - om je speelautomaat tot het uiterste te duwen. In deze modus is alles ingesteld op ultra, waarbij het systeem de trekkingsafstanden vernietigt, geen LoD-wijzigingen en meer.

Toen hij er met PC Gamer over sprak, zei de projectleider van Crysis Remastered, Steffen Halbig, dat "... In 4k is er geen kaart die het kan uitvoeren in Can it Run Crysis mode met 30 FPS."

LinusTech Tips heeft dat al op de proef gesteld met de Nvidia RTX 3080:

Hoewel uit die tests blijkt dat het mogelijk is om 30FPS te krijgen tijdens het spelen in 4K, is het nog steeds geen perfect soepele ervaring. Dit is echter nauwelijks een slechte zaak, alleen PC Master Race-problemen.

