Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Videogames waren misschien wel een van de grote sectoren die dit jaar een enorme boost hebben gekregen doordat mensen meer dan ooit thuis blijven en in hun eigen entertainment investeren terwijl ze daar zijn, maar er zijn nog steeds waarschuwende verhalen in overvloed.

Desintegratie was een nieuwe titel van een of andere belofte gezien de associatie met een van de oprichters van de hele Halo-franchise, maar worstelde vrij snel na de impact in juni.

Nu heeft de chronische onderbevolking in de multiplayer-gamemodi ontwikkelaars V1 en uitgever Public Division ertoe gebracht nucleair te gaan - alle multiplayer-modi van de game zijn vanaf 17 november van dit jaar niet meer beschikbaar op welk platform dan ook.

Dat is een behoorlijk grote stap, maar het totale gebrek aan spelers voor de game betekent dat het zoeken naar een match op dit moment een oefening in frustratie is, en het lijkt erop dat Public Division heeft besloten dat het beter is om gewoon de modi te sluiten. af dan mensen een ondermaatse ervaring te geven.

Toch is het een behoorlijk grote stap om ze gewoon uit te schakelen, na wat slechts vijf maanden in bedrijf zijn geweest. Of dat iemand die de game heeft gekocht, zal blijven roken, zal op tijd uitkomen.

Het is echter ook redelijk om te zeggen dat onze recensie van Disintegration de singleplayer een veel aantrekkelijker vooruitzicht vond dan de multiplayer, die er zelfs bij de lancering al verlaten uitzag.

De verklaring van de Private Division over de verandering bevat een uitdagende toon die we ook waarderen, aangezien het het belang van innovatie en moedige nieuwe ideeën in reguliere videogames benadrukt.

Geschreven door Max Freeman-Mills.