Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft aangekondigd dat een next-gen-versie van The Witcher 3: Wild Hunt naar zowel PS5 als Xbox Series X gaat, evenals naar pc, met ray-tracing en andere verbeteringen.

De "Complete Edition" zal beschikbaar zijn als een op zichzelf staande game voor elk platform, maar zal, net als de komende Cyberpunk 2077 , ook een gratis upgrade zijn voor bezitters van een respectieve huidige generatieversie.

Dat betekent dat als je de game op PS4 bezit, je de PS5- upgrade gratis krijgt. Hetzelfde met Xbox One tot Xbox Series X. Bij pc-gamers met geschikte grafische mogelijkheden wordt hun versie bijgewerkt wanneer deze beschikbaar is.

Een releasedatum moet nog worden bekendgemaakt, aangezien de verbeterde game nog in ontwikkeling is: `` De volgende generatie-editie van The Witcher 3: Wild Hunt voor pc, Xbox Series X en PlayStation 5 zal een reeks visuele en technische verbeteringen bevatten, waaronder ray tracering en snellere laadtijden - in het basisspel, beide uitbreidingen en alle extra inhoud, "zei CD Projekt Red in een verklaring.

The Witcher 3: Wild Hunt wordt nog steeds algemeen aanvaard als een van de beste RPGs die op elke machine beschikbaar zijn. Hoewel het meer dan vijf jaar geleden voor het eerst werd uitgebracht, houdt het nog steeds goed stand - zoals blijkt uit de uitstekende Nintendo Switch- poort die vorig jaar werd uitgebracht.

Geschreven door Rik Henderson.