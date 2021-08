Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Gamescom is de grootste jaarlijkse conventie voor videogames in Duitsland, maar net als vorig jaar is deze in 2021 overgeschakeld naar alleen virtueel.

Dat betekent echter niet dat er geen traditionele grote game-aankondigingen zullen zijn. Er zal een vol programma zijn met geweldige online presentaties en shows, waaronder het nu traditionele Opening Night Live-evenement, georganiseerd door Geoff Keighley van The Game Awards.

Hier leest u hoe u het kunt bekijken.

De Gamescom Opening Night Live-show begint op woensdag 25 augustus 2021 om 20.00 uur CEST (lokale tijd voor Duitsland). Dit zijn de tijden voor jouw regio:

Westkust VS: 11:00 uur PDT

Oostkust VS: 14:00 uur EDT

VK: 19.00 uur BST

Centraal-Europa: 20.00 uur CEST

We hopen te hosten is hier op Pocket-lint dichter bij de tijd.

Als alternatief zou je het kunnen bekijken op het YouTube-kanaal van The Game Awards.

3 weken vanaf vandaag, krijg een nieuwe kijk op de grootste aankomende videogames van deze vakantie en wat daarbuiten ligt... @gamescom Opening Night Live



Een live showcase van twee uur



Overal streamen en co-streamen

woensdag 25 augustus

11.00 uur PT / 14.00 uur ET / 20.00 uur CET pic.twitter.com/h8C12vtvri — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 4 augustus 2021

Het Opening Night Live-evenement zal een twee uur durende showcase zijn met een groot aantal premières van gametrailers en nog veel meer.

We moeten nog horen welke van de grotere games en bedrijven die zullen bevatten. Veel indies hebben zich echter aangemeld voor Gamescom, waaronder Dinosaur Polo Club met zijn Switch-versie van Mini Motorways, plus Little Rock Games met To The Rescue - een managementsimulator voor hondenopvang. Het zal 20 procent van de winst doneren aan een liefdadigheidsinstelling voor huisdieren.

We houden je op de hoogte van verdere aankondigingen of geruchten zodra ze binnenkomen.

