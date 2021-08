Wat is GOG Galaxy 2.0? De launcher voor pc-games voor meerdere platforms

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een van de dramas van het zijn van een pc-gamer is het hebben van zoveel verschillende bibliotheken om bij te houden en zoveel verschillende draagraketten om te installeren.

Natuurlijk zijn EA-games nu misschien op Steam , maar je hebt waarschijnlijk nog steeds games op Origin, Uplay, Steam en meer. Evenals vrienden verspreid over al die platforms. Het is moeilijk om bij te houden wat waar is.

Wat als er een platform was om ze allemaal te verenigen? Dat is wat GOG Galaxy 2.0 belooft.

GOG Galaxy 2.0 is een prachtig concept van een pc-game-launcher die al je favoriete games op één plek plaatst.

Het is in wezen een enkele bibliotheek voor al je games van Steam , Origin, UPlay en Epic Store, evenals games van GOG.com (natuurlijk). Dankzij verschillende integraties in GOG Galaxy 2.0 werkt het momenteel met 20 gameplatforms.

Vanaf GOG Galaxy 2.0 kun je elke game installeren en starten, zonder dat je aparte launchers hoeft te openen. Je kunt ook je prestaties bijhouden, al je vrienden op één plek hebben en meer.

In theorie is het gemakkelijker om alles op één plek te volgen met GOG Galaxy 2.0. Voor ons is het gewoon een geweldige manier om te onthouden welke games we eigenlijk hebben en willen spelen. Te veel draagraketten betekenen dat ze anders soms in de ether verdwalen.

GOG Galaxy 2.0 is gratis te downloaden en bevindt zich momenteel in open bèta, dus nog steeds een work-in-progress, maar wijst op een prachtige toekomst voor pc-gamers.

De eerste stap is om GOG Galaxy 2.0 hier te downloaden. De tweede is om je aan te melden voor een gratis GOG-account , als je er nog geen hebt.

Wanneer je bent ingelogd, kun je je gamesbibliotheek zien en heb je de mogelijkheid om ook andere accounts toe te voegen.

Zodra u bent ingelogd, ziet u bovenaan de launcher een pluspictogram. Klik daarop en selecteer "platforms verbinden". Vervolgens kunt u inloggen op elk van de andere platforms waartoe u toegang hebt.

U moet bij elk afzonderlijk inloggen om ze toe te voegen. Dus klik om Steam, UPlay, Origin en anderen hier te verbinden.

Als je dat hebt gedaan, zie je aan de rechterkant opties om door meer games te bladeren. Je kunt filteren op platform, bijvoorbeeld al je Steam-games zien of je hele collectie op één plek bekijken.

Je kunt dan hier ook games installeren, klikken om te installeren zal het gebruikelijke installatieproces starten, maar je kunt dat starten vanuit het GOG Galaxy 2.0-opstartprogramma.

Klik op elk spel en je ziet alle gebruikelijke details - informatie over het spel, je prestaties, de tijd die je aan het spelen van het spel hebt besteed en meer.

Je denkt misschien dat als je GOG Galaxy 2.0 hebt geïnstalleerd, je de launchers van de andere platforms niet nodig hebt. Helaas is dat niet het geval, omdat je ze nog steeds nodig hebt om cloudopslag, game-updates, enz.

Het betekent echter wel dat je niet elk platform afzonderlijk hoeft te starten wanneer je een game gaat spelen. Doe het gewoon allemaal vanaf één plek - GOG Galaxy 2.0.

Als je eenmaal begint met het toevoegen van al je games aan GOG Galaxy 2.0, kan het natuurlijk een beetje onpraktisch worden. Maar daar zijn oplossingen voor.

Als je in het gedeelte eigen games van je bibliotheek bent, vind je bovenaan een filtersysteem. Klik daarop en je kunt je games filteren om alleen specifieke games weer te geven.

Je kunt hier snel en eenvoudig filteren op genre. Dus klik gewoon om indiegames, indiegames of shooters weer te geven. Je kunt games ook filteren op platform, besturingssysteem of status (geïnstalleerd of niet geïnstalleerd).

Je kunt natuurlijk de zoekfunctie van de launcher gebruiken om specifieke games te vinden. Maar je kunt ook naar specifieke games gaan en je eigen aangepaste tags aan elke game toevoegen. U kunt die tags vervolgens gebruiken om te filteren zoals u wilt. Dit betekent dat je tags kunt toevoegen voor je favoriete games of als herinnering aan degene die je wilt spelen.

GOG Galaxy 2.0 heeft ondersteuning voor verschillende platforms, maar ze zijn niet allemaal officieel. Het bedrijf heeft al een tijdje officiële ondersteuning voor Xbox Live-integratie. Nu wordt de Epic Games Store ook officieel ondersteund .

Aankondiging



GOG GALAXY 2.0 is nu verbeterd met de officiële integratie van @EpicGames!



Welkom aan boord pic.twitter.com/l8cRFnvKLu — GOG GALAXY 2.0 (@GOGGalaxy) 20 juli 2020

Dit is geweldig nieuws als je een groeiende gamesbibliotheek hebt met Epic, vooral omdat het bedrijf ook regelmatig gratis games weggeeft.

GOG Galaxy 2.0 krijgt regelmatig updates om het nuttiger te maken. Deze omvatten veranderingen in de kwaliteit van leven, zoals snellere downloads, maar ook de toevoeging van nieuwe functies. Die functietoevoegingen omvatten onlangs de mogelijkheid om offline op GOG te verschijnen als je niet lastiggevallen wilt worden terwijl je aan het spelen bent.

Het is leuk om te zien dat de ontwikkelaars naar de community luisteren en een al geweldig idee nog beter maken.