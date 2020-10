Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft de afgelopen maanden een reeks online evenementen voor Cyberpunk 2077 georganiseerd en de nieuwe wordt vandaag gestreamd.

De virtuele briefings, genaamd Night City Wire, beschrijven enkele functies en laten grote delen van de nieuwe gameplay zien.

Hier zijn details over hoe u het laatste kunt bekijken.

De volgende stream vindt vandaag, donderdag 15 oktober, plaats om 18.00 uur CEST.

Dit zijn de tijden in uw regio:

Amerikaanse westkust: 9 uur PDT

9 uur PDT Amerikaanse oostkust: middag EDT

middag EDT VK: 17.00 uur BST

17.00 uur BST Centraal-Europa: 18.00 uur CEST

18.00 uur CEST Japan: 01:00 JST (vrijdag 16 augustus)

Je kunt het bekijken via de onderstaande videofeed.

Het zal ook live zijn op het Twitch-kanaal van CD Projekt Red . En je kunt het Cyberpunk Twitter-account volgen voor meer informatie tot en met het evenement.

Cyberpunk 2077 wordt op 19 november uitgebracht, dus er is niet veel tijd meer voordat je het zelf kunt spelen. In de tussentijd is CD Projekt Red niet verlegen geweest om ons een aantal geweldige glimpen te geven van wat we konden verwachten.

Je kunt hieronder herhalingen van de vorige Night City Wire-streams bekijken ...

Het wordt op 19 november uitgebracht voor Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PS4 en pc. Een Google Stadia- versie zal op enig moment daarna volgen. Beide versies van de volgende generatie zullen ook gratis upgrades bevatten, waarbij als je de Xbox One- of PS4-exemplaren koopt, je zonder extra kosten een respectieve update voor de Series X of PS5 krijgt.

Geschreven door Rik Henderson.