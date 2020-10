Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Goede oude browsergames - als je je er de laatste tijd niet in hebt gedompeld, zou je kunnen vermoeden dat het overblijfselen zijn uit de begintijd van internet, een manier om wat gratis gamen te krijgen als je geen echte troosten. Welnu, er is eigenlijk een behoorlijk indrukwekkend scala aan ervaringen in uw browser.

Dat kan betekenen dat de tijd voor één speler verloren gaat, of massale multiplayer-RPGs die zich uitstrekken over continenten, sommige met op tekst gebaseerde systemen en andere met indrukwekkende kunst en graphics. Hoe dan ook, je kunt er zeker van zijn dat je in deze spellen veel plezier zult vinden.

We hebben een aantal van de leukste, meest unieke en boeiende opties voor je op een rijtje gezet in deze functie, om je te helpen de perfecte manier te vinden om wat tijd op te eten, of om je te helpen je volgende obsessie te ontdekken.

Gevallen Londen

Fallen London vierde onlangs zijn tiende verjaardag, wat een behoorlijke mijlpaal is voor een op tekst gebaseerd rollenspel in zijn soort. Het is een op tekst gebaseerd mysterie-avontuur dat totaal uniek is voor elke speler, dat zich afspeelt in een verleidelijk, eng Lovecraftiaans Londen.

Het is heel leuk om af en toe eens langs te komen, een keer of dag of hoe vaak je maar wilt, om te zien welke vreemde dingen er daarna met je personage gebeuren, en om de vele verhalen te ontdekken die je kunt overkomen.

Spelunky

Spelunky is een onbetwiste grootheid in alle gaming, niet alleen voor browsergames. Het is een willekeurig verkenningsspel waarin je de diepten van een grottenstelsel doorzoekt op zoek naar schatten, die je in overvloed zult vinden.

Een HD-versie van de game volgde deze low-fi-editie, maar het is net zo leuk om het origineel te spelen en staat net zo open voor speedrunning en herspeelbaarheid. Een echte klassieker.

10 kogels

Een eenvoudig uitgangspunt vormt de kern van 10 kogels: je bestuurt een geschutskoepel die 10 schoten moet maken, en je kunt ze maken wanneer je maar wilt. Elke kogel die je afvuurt, kan kettingreacties veroorzaken wanneer hij een vliegend schip raakt, dus het is gewoon een kwestie van proberen zoveel mogelijk chaos te creëren met je munitie.

Het is een geweldig "nog een keer proberen" -spel, dat je aanmoedigt om te blijven zien welke tactieken het beste werken en geduld te hebben met je slagen. Dat maakt het een geweldige manier om een paar minuten inactieve tijd te vullen.

Drien!

De kans is groot dat je ooit 2048 hebt gespeeld - het eenvoudige rekenspel werd een paar jaar geleden enorm. Zeg het zachtjes, maar het rukte het identieke concept af, maar het veel superieure ontwerp en de kunst van Threes! Het wordt meestal gespeeld als een app, maar je kunt toch een geweldige tijd hebben met dit eenvoudige spel in je browser, gratis.

Het is duivels eenvoudig, maar er serieus goed in worden is geen sinecure, en zeker zijn er veel van onze hersencellen verkwist om in de loop van de tijd steeds hogere aantallen te bereiken.

Runescape

Een andere echte klassieker van de online gamingwereld is Runescape - het is oud genoeg nu generaties spelers door de gelederen zijn gegaan. Runescape is een enorme multiplayer-RPG en geeft je totale vrijheid om je personage, beroep en speurtochten vorm te geven.

Het is verbazingwekkend hoe lang het heeft geduurd en ontwikkelaar Jagex heeft het in de loop der jaren voortdurend opnieuw uitgevonden, waardoor het steeds gastvrijer wordt voor nieuwe spelers. Er is geen tijd zoals het heden om erin te duiken!

Een donkere kamer

Een donkere kamer is als een raadselachtige kijk op een klassiek klikspel - je kunt niet veel tegelijk doen, dus het gaat erom het open te laten in een tabblad en zo nu en dan terug te komen om acties te converteren. Het is voorzichtig met de details van het verhaal en deelt ze langzaam uit in de tijd.

Je speelt een vreemdeling die is gestrand in grenslanden, die in de loop van de tijd een kleine gemeenschap opbouwt, maar altijd wordt bedreigd door dieren en het weer.

Line Rider

Je zou kunnen denken dat het uitrekken van Line Rider een game is, maar je haalt eruit wat je erin stopt. Het is een klassiek stukje internetplezier waarmee je een koers kunt uitstippelen die je kleine sleeier kan volgen.

Raak erin betrokken en voor je het weet heb je enorme, complexe patronen om doorheen te spelen. Mensen hebben zelfs hun tracks gesynchroniseerd met beroemde muziek voor extra krediet.

AI Dungeon 2

De kracht van kunstmatige intelligentie is moeilijk te overschatten, en dat geldt ook voor het potentieel ervan om tal van processen in ons dagelijks leven radicaal te veranderen. Het heeft echter ook een aantal leuke toepassingen, zoals blijkt uit de tweede versie van AI Dungeon, die een aangepast en willekeurig rollenspel-tekstavontuur schrijft dat je elke keer dat je het opent, kunt spelen volgens een paar parameters.

Je zult misschien niet elke iteratie een geweldig verhaalsucces vinden, maar het is de moeite waard om ermee te experimenteren, puur om te zien wat het overgeeft, en voordat je het weet, word je waarschijnlijk omhuld door een wereld die volledig uniek is voor jou.

GeoGuessr

Dit is weer een klassiek internetspel - GeoGuessr zet je neer op een willekeurige plek in Google Street View, mogelijk overal ter wereld. Het is jouw taak om gewoon een speld op Google Maps te plaatsen om in te schatten waar je denkt dat je bent.

Het is eindeloos leuk, en het willekeurige element betekent dat geen twee spellen hetzelfde zijn. Soms is het gemakkelijk voor u om uw locatie te bepalen, terwijl u op andere momenten absoluut geen idee heeft.

DOOM

Een gameklassieker, geport naar Adobes Flash Player en beschikbaar om online te spelen - dat is gemakkelijk te verkopen voor DOOM. Het is een van de meest invloedrijke (en leuke) first-person shooters aller tijden, en is naar moderne maatstaven heel eenvoudig te spelen.

Er valt niet veel meer te zeggen, behalve het feit dat als je nog nooit de originele DOOM hebt gespeeld, en vooral als je genoten hebt van de 2016-update voor moderne consoles, je het eens moet proberen.

QWOP

We sluiten onze lijst af met een spel dat zo beroemd is dat het zichzelf in feite introduceert - QWOP. Je hebt maar die vier knoppen op je toetsenbord om wanhopig te proberen een atleet te besturen die een eenvoudige sprint probeert. Als je het nog nooit gespeeld hebt, vertrouw ons dan als we zeggen dat het ongeveer een miljoen keer moeilijker is dan het klinkt. Borderline onmogelijk, maar betrouwbaar grappig om naar te kijken en te concurreren met vrienden, QWOP is een stukje internetgeschiedenis dat je nog steeds gratis kunt proberen wanneer je maar wilt. Probeer QWOP hier online

Cube Slam

Cube Slam, een van Googles reeks Chrome-experimenten, is een eenvoudige heruitvinding van het klassieke Pong-spel: je beweegt een peddel om te tennissen tegen tegenstanders. Het heeft een geweldige, eenvoudige blokachtige kunststijl en is leuk en responsief om te spelen.

Bovendien, met een hoop moeilijkheden om door te komen, heb je veel ruimte om je vaardigheden in de loop van de tijd te verbeteren en aan te scherpen.

Wonderputt

Er gaat niets boven een snelle golfgame, maar Wonderputt neemt de formule en vindt deze opnieuw uit door middel van interessante overgangen en inventief levelontwerp. Je speelt door een lange reeks holes in een evoluerende wereld die doet denken aan de tekeningen van Monument Valley en MC Escher.

Het is erg leuk en helemaal niet te belastend.

Dino zwaarden

Je kent waarschijnlijk het dinosaurusspel van Google, waar je een kleine T-Rex kunt besturen, die over obstakels springt en hoge scores probeert te halen als je internet niet werkt.

Dino Swords is een aangepaste versie van de game die is gemaakt door creatief bureau MSCHF en bevat een verscheidenheid aan wapens om dingen interessant te maken. Je kunt geweren, zwaarden, vleermuizen en meer pakken terwijl je erdoorheen ploegt om de cactussen op je weg eenvoudig te vernietigen.

Kun je een hoge score halen?

Geschreven door Max Freeman-Mills.