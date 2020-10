Cyberpunk 2077 is opnieuw vertraagd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - CD Projekt Red heeft wederom een uitstel aangekondigd voor Cyberpunk 2077 .

Oorspronkelijk gepland voor 16 april, teruggeschoven naar 17 september, daarna overgeschakeld naar 19 november, zal de game nu pas op 10 december 2020 in de winkels liggen.

Aangekondigd op Twitter is de vertraging te wijten aan het volledig testen van negen verschillende versies van de game op meerdere platforms.

We hebben belangrijk nieuws om met jullie te delen pic.twitter.com/qZUaD6IwmM - Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) 27 oktober 2020

Cyberpunk 2077 is een van de meest verwachte titels van het jaar, vooral gezien de eerste grote release van CD Projekt Red sinds The Witcher 3: The Wild Hunt veel van de grootste gamingprijzen won in 2015 en een nieuwe Netflix-serie voortbracht.

Ten minste de nieuwe vertraging van 21 dagen betekent dat versies van de volgende generatie naast de huidige kunnen worden gelanceerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Xbox One- en PS4-edities als eerste zouden arriveren (samen met pc en Stadia), waarna Xbox Series X / S- en PS5-versies zouden volgen. Nu kunnen ze allemaal tegelijkertijd beschikbaar zijn.

"We hebben het gevoel dat we een geweldige game in handen hebben en zijn bereid om elke beslissing te nemen, zelfs de moeilijkste, als dit er uiteindelijk toe leidt dat je een videogame krijgt waar je verliefd op wordt", aldus Adam Badowski van CD Projekt Red en Marcin Iwinski.

Geschreven door Rik Henderson en Maggie Tillman.