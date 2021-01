Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het voelt alsof Rockstar Games gisteren nog zijn veelgeprezen Red Dead Redemption 2 uitbracht , waardoor we ons in een enorme grenswereld van bandieten en schietpartijen konden begeven. Zo lang van tevoren kan het toch zeker niet zijn geweest toen hij de waanzinnig succesvolle Grand Theft Auto 5 losliet?

Nou, dat kan eigenlijk heel goed. GTA 5 is sindsdien misschien opnieuw uitgebracht om de levensduur te verlengen, maar kwam oorspronkelijk uit in 2013. Sindsdien is er veel veranderd, en met een nieuwe generatie consoles om de hoek, waaronder de PS5 en Xbox Series X , zijn er geruchten begon te draaien dat de volgende game in de beroemdste franchise van Rockstar onderweg zou kunnen zijn.

We hebben alles wat we weten over Grand Theft Auto 6 hier verzameld voor uw plezier - laten we er verder op ingaan.

Beginnend met mogelijke releasedatums, is het de moeite waard om u wat achtergrondinformatie te geven. Terwijl GTA 5 in 2013 werd uitgebracht, kon Rockstar niet meteen zijn volledige aandacht richten op het ontwikkelen van een vervolg. Het begon blijkbaar te werken op GTA 6 in 2014, maar had ondertussen de kleine kwestie van Red Dead Redemption 2 te maken, laat staan de pc-, PS4- en Xbox One-versies van GTA 5, en de pc- en Google Stadia-versies van Red Dead Redemption 2.

Die kosten allemaal werk, maar zijn nu uit de weg. Dat is de logica die is toegepast op een recent lek , zogenaamd van een playtester die tijdens de ontwikkeling in contact is geweest met GTA 6. Die bron, die nog steeds niet wordt bevestigd, suggereert dat Rockstar streeft naar een releasedatum van eind 2020 of 2021.

2020 zou in dit stadium ronduit verrassend zijn - Rockstar zou een grote bom laten vallen als het binnen een jaar na de aankondiging een game van deze omvang zou uitbrengen. We denken dat de datum van 2021 veel waarschijnlijker is, met een aankondiging die er ongeveer een jaar aan voorafgaat.

Inderdaad, recente geruchten suggereren dat een aankondiging van een teaser voor 2020 dichtbij zou kunnen komen, dankzij een aantal vreemde plagerijen die door de ontwikkelaar zijn gepost en een "privé" video die op zijn YouTube-kanaal op de loer ligt. Dit geeft ons verder het gevoel dat het volledig zal worden uitgebracht in 2021 - of zelfs 2022, rekening houdend met de handelsmerkvertragingen van Rockstar.

(1/2) Met de hulp van @SWEGTA s nieuwe YouTube-video, realiseerde ik me eindelijk dat Rockstar zich opmaakt om iets aan te kondigen. Nu bij GTAVINR hopen we oprecht dat het GTA 6 is. Met een goede kans dat het zo zal zijn, maar door alle stukjes bij elkaar te voegen, plaatste R * een paar maanden geleden een vacature - GTA VI News & Leaks (@GTAVINR) 5 maart 2020

Dat gezegd hebbende, kan hier een andere kern van informatie van toepassing zijn, in de vorm van Rockstar Norths meest recente claims voor UK Tax Relief. Er is een beetje controverse over de vraag of je GTA en Red Dead Redemption 2 echt "cultureel Brits" kunt noemen, zoals het belastingstelsel vereist, maar desalniettemin laat de boekhouding van Rockstar een gestage stroom van belastingverlagingen zien in de afgelopen jaren.

Zoals aangegeven door Tax Watch , duidt dit op voortdurende ontwikkeling, en sommigen gebruiken het als een indicatie dat GTA 6 onderweg is. Dat is een beetje een uitdaging, aangezien de belastingclaim volledig generiek is en geen franchises vermeldt, maar toch - we weten dat ze iets van plan zijn !

Nu is er nog een andere optie: 2K, dat de Grand Theft Auto-serie publiceert, heeft onlangs zijn fiscale plannen bijgewerkt om een veel hogere marketinguitgaven mogelijk te maken in 2023, wat voorlopig vrij is. In feite verwacht het het dubbele uit te geven van wat het heeft gepland voor 2021 en 2022. Dat is aangewakkerd tot speculatie dat het verwacht de volgende GTA-game in 2023 op de markt te brengen en er veel geld aan zal uitgeven.

De laatste tijd hebben we zelfs nog meer brandstof op het vuur laten gieten door een rapport van Jason Schreier bij Kotaku , waarin hij net als eerder keek naar de werkcultuur bij Rockstar, die beroemd veeleisend is. Het rapport vermeldt dat volgens zijn bronnen de volgende Grand Theft Auto inderdaad in de maak is, maar nog in een vroeg ontwikkelingsstadium verkeert.

Dit alles komt grofweg op hetzelfde beeld neer - de volgende GTA is zeker onderweg, maar je moet niet hopen dat deze binnenkort zal verschijnen.

Waarschijnlijk had het andere belangrijke detail in dat eerste grote lek rond GTA 6 betrekking op de platforms waarop het waarschijnlijk zal worden vrijgegeven. Het is duidelijk dat GTA 5 aan het einde van een consolegeneratie uitkwam, op de PS3 en Xbox 360 werd uitgebracht en vervolgens opnieuw werd uitgebracht met betere prestaties en graphics op de volgende set consoles.

Blijkbaar zal dat patroon echter niet worden herhaald met GTA 6. Het lek suggereert dat de game exclusief zal zijn voor de Playstation 5 en Microsofts Xbox Series X.

Gezien het feit dat beide consoles naar verwachting zullen worden uitgebracht tijdens de feestdagen van 2020, past dat bij wat we hebben gehoord over het releasevenster van de game.

Aangezien Red Dead Redemption 2 echter veel minder tijd kostte om naar pc-spelers te komen dan GTA 5 jaren geleden deed, zou het enigszins verrassend zijn als GTA 6 niet ook binnen een jaar na release zijn weg naar pc vindt.

Wachten op details over een nieuwe GTA-game omvat over het algemeen een belangrijk gebied van speculatie: waar zal het worden gespeeld? Hoewel personages en verhaallijnen net zo onderhevig zijn aan interessante details, is er iets aan de setting van GTA dat aanvoelt als de meest cruciale keuze die Rockstar moet maken. Of het nu Liberty City, Los Santos of een ander grootstedelijk gebied is, de speeltuin waarin spelers oproeren, is een groot vraagteken dat boven het spel hangt.

Op dit moment is dit waar speculatie op gericht is, met GTA Online-spelers die er onlangs van overtuigd zijn geraakt dat GTA 6 zal plaatsvinden in Vice City, GTA 3s geliefde, met neon doordrenkte alternatieve versie van Miami. De redenering hierachter? De nieuwste race-DLC van GTA Online, Open Wheels, heeft een racecircuit dat verdacht veel lijkt op de omtrek van een kaart die zowel Miami als een deel van Mexico zou bevatten. De omtrek ziet er redelijk duidelijk uit, zoals je in de onderstaande afbeelding kunt zien, maar Rockstar houdt duidelijk zijn eigen raad in dit stadium.

Aan dit idee zijn wat meer details toegevoegd door een recent vermeend lek , dat naar verluidt afkomstig is van de vriend van een ontevreden ex-Rockstar-medewerker. Als de informatie te geloven is, speelt het spel zich af in Florida en heeft het een kaart die groter is dan GTA 5 en Red Dead Redemption 2 gecombineerd, die drie steden beslaat, waaronder Vice City. Spelers zullen blijkbaar vier verschillende protagonisten kunnen besturen, voortbouwend op de drie hoofdpersonages van GTA 5.

Er zijn ook elders suggesties geweest dat Liberty City (van GTA III), San Andreas (van GTA: San Andreas, natch) en het Midwesten zouden kunnen bevatten, of misschien zelfs al het bovenstaande voor verschillende secties.

Hoe dan ook, verwacht dat de game de grenzen verlegt van waartoe de nieuwe hardware van Sony en Microsoft in staat is. Er is geen garantie dat de gamewereld groter en gedetailleerder zal zijn dan de kaart van GTA 5, maar dat is zeker hoe de dingen trending lijken te zijn.

Het hoofdverhaal van elke GTA-game heeft tot nu toe in de regel te maken gehad met criminaliteit, maar de exacte smaak is altijd aan verandering onderhevig. Het cruciale stukje informatie als het gaat om het verhaal van GTA 6 is dat Rockstars mede-oprichter, Dan Houser, de studio in maart verliet.

Dat betekent dat een van de belangrijkste smaakmakers en schrijvers van de studio is vertrokken, iemand die samen met zijn broer Sam vanaf het allereerste begin de toon van de franchise heeft gevormd.

Enerzijds, gezien de waarschijnlijke timing van de game, is de kans groot dat Dan Houser voor zijn vertrek de volledige zeggenschap en impact op het script en het verhaal kon hebben. Aan de andere kant, als hij onderweg was, is het heel goed mogelijk dat hij lang niet zo betrokken was. Dat betekent dat we een andere stem voor GTA 6 kunnen verwachten.

Hoe dat zich precies zou manifesteren, is moeilijk te raden, maar het is een interessante ontwikkeling voor Rockstar, dat is zeker.

We zullen meer details aan deze samenvatting blijven toevoegen naarmate er nieuwe informatie verschijnt of daadwerkelijke aankondigingen worden gedaan, dus kom regelmatig terug.

Geschreven door Max Freeman-Mills.