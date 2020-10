Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je een serieuze gamer bent en een aanzienlijke hoeveelheid extra opslagruimte aan je Xbox One of PS4 wilt toevoegen, hebben Amazon en WD een grote selectie aan aanbiedingen voor je als onderdeel van Amazon Prime Day.

De WD_Black-serie externe USB 3.0-gamedrives is speciaal ontworpen voor gamers, met topklasse HDD-snelheden - 7200 rpm met gegevensoverdrachtssnelheden tot 250 MB / s op D10-modellen - en een chassisontwerp om oververhitting te voorkomen.

Er worden meerdere opslagcapaciteiten aangeboden, tot wel 12 TB, met een paar ook officieel gelicentieerd door Xbox om het ontwerp van een Xbox One S of One X te evenaren.

U hoeft alleen een Amazon Prime-lid te zijn om van de deals te profiteren, maar u kunt zich aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen bij Amazon Prime en kunt u op elk moment annuleren, aangezien er geen verplichting is om door te gaan. Lees hier meer over de voordelen in het VK en hier in de VS.

• WD_Black 5TB P10 Game Drive voor Xbox One - bespaar 29%, nu £ 99,99: Bekijk deze aanbieding

• WD_Black 5TB P10 Game Drive voor console of pc - bespaar 26%, nu £ 99,99: bekijk de deal

• WD_Black 12TB D10 Game Drive voor Xbox One - bespaar 35%, nu £ 194,99: bekijk de deal hier

• WD_Black 500 GB P50 SSD-gamedrive - bespaar 13%, nu £ 130,99: bekijk deze aanbieding hier

Veel concurrerende USB 3.0-schijven kunnen erg heet worden en er zijn er in onze tijd een paar volledig omvallen, dus een speciale gaming-HDD / SSD is een welkome aanblik.

Pc-gamers kunnen ook meedoen aan de actie, met een paar deals voor interne SSD-kaarten die ook beschikbaar zijn. Ze zijn geschikt voor overdrachtssnelheden tot 3.470 MB / s en worden ook geleverd met hun eigen koellichamen.

• WD_Black SN750 500 GB high-performance NVMe interne gaming SSD - bespaar 35% nu £ 74,99: bekijk de deal

• WD_Black SN750 2TB High-Performance NVMe interne gaming SSD - 55%, nu £ 299,99: bekijk deze deal hier

Geschreven door Rik Henderson.