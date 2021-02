Toen versus nu: videogames door de decennia heen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Houd van ze of haat ze, je kunt niet anders dan erkennen dat games in de loop der jaren veel zijn veranderd. De technologie waarop ze zijn gebouwd en waarop ze hebben gespeeld, is met grote sprongen vooruitgegaan. Games die we kennen en waar we van houden, zijn veranderd in verbluffend mooie kunstwerken.

We hebben een galerij met afbeeldingen verzameld om u te laten zien hoe geweldig videogames zijn en hoe ver ze zijn gekomen. Welke van deze heb je gespeeld en spelen nu nog steeds?

SimCity (1989) versus SimCity 6 (2016)

Net als The Sims was SimCity een geweldig stukje escapisme, waarbij je goddelijke krachten in handen kreeg om leven en leven te creëren en te creëren voor computergegenereerde mensen. Top-down uitzichten zijn vervangen door uitgestrekte Metropolis-rijken en prachtige wolkenkrabbers.

Mortal Kombat (1992) versus Mortal Kombat 11 (2019)

Als het gaat om het verslaan van ze, is Mortal Kombat altijd de meest opwindende, meest groteske en over-the-top jager geweest. Grafische verbeteringen door de jaren heen hebben die schokwaarde alleen maar indrukwekkender en soms hilarischer gemaakt.

Halo: Combat Evolved (2001) versus Halo 5: Guardians (2015)

Halo is zeker door de jaren heen geëvolueerd (zie wat we daar hebben gedaan?). De klassieke console-shooter is vaak een van de belangrijkste redenen geweest om een Xbox te kopen, als je er ooit een nodig had. De games komen binnenkort ook naar de pc , wat cool is. De graphics worden ongetwijfeld nog interessanter als dat gebeurt. Zelfs Halo 5: Guardians zag er geweldig uit, 14 jaar maakt nogal een verschil, zo lijkt het.

The Elder Scrolls: Arena (1994) versus The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

Elder Scrolls is zeker een andere klassieke RPG-serie en het is eerlijk om te zeggen dat The Elder Scrolls VI een van de meest langverwachte games is. Wat ons echter verbaast, is niet alleen hoe ver de serie is gekomen, maar ook hoe Skyrim acht jaar geleden werd uitgebracht. Waar gaat de tijd heen? We weten niet eens zeker of we het spel volledig hebben voltooid, laat staan alle verschillende versies die sindsdien zijn verschenen.

The Sims (2000) versus The Sims 4: StrangerVille (2019)

Als je je leven ooit een beetje saai vond en wat escapisme wilde, dan was The Sims de perfecte uitlaatklep. Waarom zou je je eigen alledaagse 9-5 leven leiden als je een paar kleine pixelmensen zou kunnen dwingen om het in plaats daarvan te doen. Het was altijd hilarisch om kleine computermensen al je wensen te laten doen en De Sims is nog steeds even populair als altijd, alleen een stuk mooier, maar daarom niet minder gek.

Mafia (2002) vs Mafia Definitive Edition (2020)

Battlefield 1942 (2002) versus Battlefield V (2018)

We hebben een aantal schitterende wazige herinneringen aan het oorspronkelijke uitje van de Battlefield-franchise. In die tijd kon je tegen bots spelen als je internet de uitdaging van online multiplayer niet aankon en er ook op het land en in de lucht allerlei soorten plezier te beleven was. Nu met geavanceerde graphics, ray tracing , destructieve omgevingen en meer, heeft Battlefield zeker een lange weg afgelegd .

Super Mario Bros. (1985) versus Super Mario Odyssey (2017)

Nintendo staat misschien niet per se bekend om het maken van de meest geavanceerde games als het op graphics aankomt, maar dat betekent niet dat Mario nog niet ver is gekomen. De originele Super Mario Bros. was in 1985 erg geliefd op het originele Nintendo Entertainment System , nu, in het moderne tijdperk, kun je Mario-games overal mee naartoe nemen dankzij de Nintendo Switch. Het is ook een stuk mooier! We hielden van Super Mario Odyssey toen we het in 2017 recenseerden en er duiken steeds meer Mario-spellen op.

The Legend of Zelda (1986) versus The Legend of Zelda Breath of the Wild (2017)

Zoals je je misschien kunt voorstellen, zullen er een paar top-down games op deze lijst staan die zijn getransformeerd in volwaardige uitgestrekte open werelden, gezien vanuit een nieuw perspectief naarmate de jaren verstreken. The Legend of Zelda is al decennia lang een favoriet van Nintendo. Je zult veel oudere gamers vinden met een zwak in hun hart voor de originele games en de nieuwste iteraties zijn zelfs nog populairder nu Breath of the Wild de show steelt in 2017.

Grand Theft Auto (1997) versus GTA V (2013)

Volgens The Guinness World Records 2008 en 2009 werden de originele GTA-games gezien als de meest controversiële games in de geschiedenis van videogames. Ondanks dat het top-down was, werd de oorspronkelijke GTA gezien als onnodig gewelddadig en vulgair. Er is niet veel veranderd, maar de populariteit ook niet.

Door de jaren heen is GTA geëvolueerd naar een grotere en betere sandbox, open-wereldervaring met nog meer criminele ondernemingen om van te genieten. GTA V werd in 2013 uitgebracht en kreeg lovende kritieken, maar toen het een paar jaar later op de pc aankwam, opende het ook de beelden voor een nog grotere revisie met grafische mods om de wereld van San Andreas nog verbluffender te maken.

Spiderman (2002) versus Spiderman (2018)

De Spiderman-game uit 2002 werd uitgebracht op PS2, Xbox, Gamecube en pc en voor een behoorlijke hoeveelheid pers van zowel gamebeoordelingssites als fans. Een zeldzaamheid voor een game gebaseerd op een film - die over het algemeen in onze ervaring vaak een beetje flauw zijn. Natuurlijk was het geweldig om de ultieme webslinger te zijn, maar in het moderne tijdperk van gaming is het zelfs nog beter. 16 jaar later en de nieuwste videogame-visie van Marvels Spiderman is ook iets speciaals, zowel qua graphics als gameplay.

Street Fighter (1987) versus Street Fighter V (2016)

We hebben goede herinneringen aan het spelen van een van de iteraties van de originele Street Fighter-spellen op een speelautomaat in onze plaatselijke vis- en frietkraam. Sindsdien hebben de dingen een lange weg afgelegd, maar de klassiekers gaan nooit dood. Verbeterd geluid, visuals, speciale bewegingen en steeds meer personages maken dit de ultieme beat em up en wordt nog beter met de jaren.

Doom (1993) versus Doom Eternal (2020)

Doom. Wat kun je erover zeggen? Waarschijnlijk de grootvader van alle first-person shooters en een volslagen klassieker. Doom staat misschien niet bekend om een aangrijpende verhaallijn of betoverende personages, maar het is zeker visueel verbluffend. Zeker in de afgelopen jaren, waar nieuwe grafische en fysische technologie het bloed nog grotesker heeft gemaakt.

Mario Kart (1992) versus Mario Kart 8 (2014)

Mario Kart is waarschijnlijk ieders favoriete multiplayer-game. Vecht het uit met vrienden om het circuit te domineren, terwijl je verschillende power-ups grijpt en probeert om er bovenop te komen. Op deze virtuele tracks zijn veel vriendschappen gesloten of getest. Net als de andere games op deze lijst heeft Mario Kart een lange weg afgelegd sinds het voor het eerst op onze gameschermen verscheen in 1992.

Met Mario Kart Tour kun je nu zelfs genieten van de raceklassieker op je smartphone. Wat een tijd om te leven.

FIFA International Soccer (1993) versus FIFA 20 (2019)

FIFA begon al in 1993 en was oorspronkelijk beschikbaar voor de SNES, Sega Mega Drive, Master System en zelfs de Game Boy. Het bleek zo populair dat het zes maanden lang bovenaan de hitlijsten stond in het Verenigd Koninkrijk en in de loop van de jaren in populariteit bleef groeien.

De nieuwste versie heeft wat kinderziektes gekregen, maar het valt niet te ontkennen hoeveel de game visueel is veranderd in de afgelopen decennia.

Tomb Raider (1996) versus Shadow of the Tomb Raider (2018)

Tomb Raider wordt vaak de pionier van actie-avonturenspellen genoemd. Iedereen die games in de serie heeft gespeeld, heeft waarschijnlijk goede herinneringen, of het nu gaat om het opsluiten van de butler in de koelkast in Tomb Raider 3 of gewoon de sensatie van avonturen door graven en het vinden van verborgen schatten. De spellen hadden misschien wat kritiek omdat ze Lara Croft "sexy" maakten om meer exemplaren te verkopen, maar het was duidelijk een winnende formule van game-ontwerp en marketing die hielp om wereldwijd meer dan 74 miljoen exemplaren te verkopen.

Shadow of the Tomb Raider zag het spel aanzienlijk groeien, waarbij de hoofdpersoon veel minder geseksualiseerd was en de visuele nadruk in plaats daarvan werd gelegd op de spelomgevingen, mechanica en meer. Mooie graven, ongelooflijk gedetailleerde omgevingen, prachtige verlichting en zelfs gedetailleerd haar zijn ver verwijderd van de pixels van weleer.

Metal Gear (1987) versus Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

Het is je misschien vergeven dat je denkt dat Metal Gear Solid zijn leven begon op PlayStation, maar het gaat eigenlijk helemaal terug naar 1987. Metal Gear is een serie klassieke actie-avontuur stealth-videogames gemaakt door videogamellegende Hideo Kojima. Ze zijn vooral bekend vanwege de hoofdrolspeler die sluipend over de kaart sluipt die zich in een kartonnen doos verstopt. Metal Gear is nu een beetje een knaller, prettig voor het oog, maar zeker niet gemakkelijk om te spelen.

Sonic the Hedgehog (1991) versus Sonic Forces (2017)

Sonic, de supersnelle blauwe furball die dol is op het verzamelen van gouden ringen. Sonic heeft door de jaren heen veel verschillende incarnaties meegemaakt. Zowel 2D- als 3D-uitstapjes, allemaal glorieus. De nieuwe games zien er visueel veel interessanter uit dan het origineel dat in 1991 uitkwam, maar graphics zijn niet alles!

Call of Duty (2003) versus Call of Duty WWII (2017)

Call of Duty is misschien wel een van de meest bekende shooters ter wereld. We hebben veel wazige en prachtige herinneringen aan de originele spellen al die jaren geleden. De nieuwe Call of Duty zal binnenkort ook verschijnen, dus dit lijkt een perfect moment om de verschillen te vieren. De setting is in de loop der jaren een paar keer veranderd, maar teruggaan naar de Tweede Wereldoorlog maakt het zeker gemakkelijker om te vergelijken hoeveel de game is veranderd.

Diablo (1996) versus Diablo III: Rise of the Necromancer (2017)

Diablo begon in 1996 met een lange en zeer geliefde serie van hack- en slash-fun voor rollenspel. Sindsdien is het een "genrebepalende" serie games geworden die met de jaren steeds beter is geworden. Eén ding is zeker, de kerkers zijn nu een stuk mooier.

Need for Speed (1994) versus Need for Speed Payback (2017)

Fantastische autos, leuke racebanen en straten in de stad, opwindende sensaties, Need for Speed had het altijd allemaal. Visuele en geluidsupgrades die zijn gekomen in de jaren die zijn verstreken sinds de serie voor het eerst begon, hebben de games alleen maar spannender gemaakt. Need for Speed heeft onze motoren zeker altijd op gang gebracht.

Hitman: Codename 47 (2000) versus Hitman 3 (2021)

De Hitman-serie is misschien wel het ultieme escapisme. In de gedaante van een professionele huurmoordenaar om gevaarlijke doelen over de hele wereld uit te schakelen. We vonden de Hitman-spellen fascinerend en boeiend vanaf de allereerste keer dat we speelden. Het geeft veel voldoening om een missie te voltooien en het te laten lijken alsof je er nooit was.

De spellen zijn in de loop der jaren veel veranderd, met de toevoeging van visuele verbeteringen, nieuwe contractsystemen en briljant meeslepende publieksfysica die het allemaal meeslepender en intrigerend maken.

Hitman 3 is de nieuwste in de huidige serie - een drietal games met een interessant verhaal en veel plekken om te verkennen terwijl je je contracten uitvoert. Het is visueel glorieus en ook buitengewoon bevredigend om te spelen.

Wolfenstein 3D (1992) versus Wolfenstein Young Blood (2019)

Technisch gezien begon Wolfenstein oorspronkelijk als Castle Wolfenstein in 1981. Dat 8-bit-spel was de start van een schat aan nazi-schietpartijen, schattenplundering en toeren van FPS-games door de jaren heen (nu decennia). De meest memorabele was misschien wel Wolfenstein 3D, dat in 1992 werd uitgebracht en, naast Doom, misschien wel de grootste impact had op de toekomst van FPS-games.

Jaren later is Wolfenstein er nog steeds en ziet er nu absoluut glorieus uit dankzij moderne graphics. De nazis zijn nu een beetje gekker dan ooit, met futuristische wapens, mechanische honden en meer, maar het plezier is er zeker nog steeds.

Assassins Creed (2007) versus Assassins Creed Valhalla (2020)

Assassins Creed heeft in de loop der jaren veel herhalingen meegemaakt en er zijn veel dingen veranderd sinds de tijd van Ezio, de meestermoordenaar. En toch blijft Assassins Creed een vaste en bekende favoriet. De vechtmechanica, RPG-elementen en visuals zijn sinds 2007 veel veranderd, maar de kern is hetzelfde gebleven.

Assassins Creed Valhalla nam de franchise mee naar het Vikingtijdperk en was ook perfect geschikt voor de lancering van de PlayStation 5 en Xbox Series X-consoles. Net als bij een goede moord is timing alles.

Resident Evil (1996) versus Resident Evil 7 (2017)

Het is moeilijk te geloven dat Resident Evil survival horror shooter in 1996 voor de PlayStation begon. De klassieke game kocht een geweldige mix van zombies, monsters en puzzels voor gamers van die tijd en is de afgelopen jaren vele malen voor dat entertainment blijven zorgen.

In 2017 hadden we de veel visueel aantrekkelijkere Resident Evil 7 waarvan we dachten dat deze niet alleen eng goed was, maar ook verder werd verbeterd door PlayStation VR-compatibiliteit. Resident Evil Village is ook onderweg, wat bewijst dat het moeilijk is om een goed zombiespel te doden.

Deus Ex (2000) versus Deus Ex: Mankind Divided (2016)

Toen we oorspronkelijk hoorden dat Deus Ex opnieuw werd opgestart, kreunden we en waren we geschokt, in de veronderstelling dat het onmogelijk zou zijn om de klassieke cyberpunk-actie-RPG op een bevredigende manier weer tot leven te brengen die de oorspronkelijke recht deed.

Maar misschien droegen we onze roze bril toen we ons herinnerden hoe het originele spel eruitzag. Deus Ex was zijn tijd ver vooruit en voelde als een meesterwerk, de nieuwere Mankind Divided and Human Revolution hadden niet alleen veel waar te maken, maar hadden ook veel moderne concurrentie waardoor het moeilijk zou zijn om op te vallen. Toch was het verschil in visuals en gameplay opmerkelijk. In slechts 16 jaar was Deus Ex ongelooflijk veranderd en was het nog steeds een geweldige game.

Thief: The Dark Project (1998) versus Thief (2014)

Thief: The Dark Project was een onmiskenbaar meesterwerk toen het in 1998 werd uitgebracht. Waar veel games in die tijd allemaal over geweld en in-your-face actie gingen, was de eerste game in de franchise in plaats daarvan een langzame stealth-game. Een spel dat geduld en een rustige voet beloonde. We aanbaden Thief op dezelfde manier als Deus Ex.

Jaren later werd de serie opnieuw opgestart als "Thief" en hoewel het nieuwe spel goed werk deed door trouw te zijn aan het origineel en de beste elementen ervan, werd het toch lauw onthaald. We vonden het opnieuw opstarten zeker leuk, maar niets zo speciaal om onze sokken eraf te blazen. Dat gezegd hebbende, het zag er zeker een stuk beter uit dan het origineel.

Medal of Honor (1999) versus Medal of Honor Above and Beyond (2020)

Voordat Call of Duty de wereld stormenderhand veroverde, was Medal of Honor de shooter uit de Tweede Wereldoorlog waar iedereen van hield. De eerste game die op PlayStation werd gelanceerd en Medal of Honor Allied Assault verscheen rond dezelfde tijd ook op pc. Deze spellen zorgden voor een liefdesrelatie met spellen uit de Tweede Wereldoorlog die nog jaren zouden duren.

Jaren later verhuisde Medal of Honor naar het moderne tijdperk, maar kreeg niet dezelfde interesse als Call of Duty toen die franchise hetzelfde deed. De studio ging dicht en het leek wel het einde. Vervolgens werd Medal of Honor, net als Half-Life, herboren in VR met Medal of Honor: Above and Beyond. Een exclusieve VR-titel die erg lijkt op de originele games en je met nostalgie zal vullen als je de kans krijgt om deze te spelen. Er is iets verbazingwekkends aan het spelen van dit spel in VR, hoewel het meestal door de massa met een teleurstellende ontvangst werd ontvangen, wat jammer is.

