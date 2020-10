Wil je een Nintendo Switch? Krijg deze geweldige Prime Day-bundeldeal met Ring Fit

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je kunt deze Prime Day een geweldige Nintendo Switch-deal krijgen, met een aas-consolebundel die met korting verkrijgbaar is.

Amazon UK biedt een Neon Nintendo Switch aan met het uitstekende Ring Fit Adventure voor slechts £ 314,99. Dat is £ 34 korting op de totale prijs. Je moet echter snel zijn, want het is een Lightning Deal en zal opraken.

U moet een Amazon Prime-lid zijn om de korting te krijgen. Als je je echter nog niet hebt aangemeld, kun je je nu aanmelden voor een gratis proefperiode van 30 dagen en Switch-koopjes krijgen. U kunt vervolgens op elk moment in de maand annuleren voordat er lidmaatschapskosten in rekening worden gebracht.

De Nintendo Switch is een van de grote succesverhalen in gaming, waardoor je games kunt spelen op zowel een tv thuis als op het eigen 6-inch touchscreen van de Switch wanneer je onderweg bent.

Er zijn tal van geweldige games beschikbaar en er komen er nog meer, met releases die het komende jaar willen toenemen.

Je kunt hier ook andere koopjes bekijken in onze Prime Day Switch-deals . En we hebben ook een uitgebreid overzicht van andere Prime Day-deals , waaronder enkele geweldige aanbiedingen voor technologie.

